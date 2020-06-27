Российские военные за предыдущие сутки, 26 июня, девять раз нарушили режим прекращения огня. Часто с применением запрещенного вооружения. Украинские военные были вынуждены открывать ответный огонь.

Вследствие вражеских обстрелов за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Он был оперативно доставлен в лечебное учреждение и была оказана необходимая медицинская помощь. Об этом говорится в сообщении Штаба ООС.

Важно В сентябре возможно широкомасштабное наступление России, – разведка

Где и из чего стрелял оккупант

Вблизи населенного пункта Крымское агрессор трижды открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го калибра, а также станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Российские вооруженные формирования обстреливали из минометов калибра 82 мм защитников Катериновки, Новоалександровки и Новозвановки.

В окрестностях Хутора Свободный агрессор вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Шумов были зафиксированы вражеские обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле населенного пункта Славное противник применил минометы калибра 82 мм и ручные противотанковые гранатометы.

Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы. По данным разведки, 26 июня был уничтожен один и ранены двое оккупантов.

От начала текущих суток российско-оккупационные войска два раза нарушили режим прекращения огня, в том числе и из вооружения запрещенного к использованию. В пригороде Авдеевки враг вел огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм, 120-ти мм минометов, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Активизировался противник и недалеко от Водяного, применив при этом автоматические станковые гранатометы.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.