Командувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що вже невдовзі кожна з бригад, яка заходить у зону ООС, буде підсилена комплексами Javelin. Наразі українські військові активно напрацьовують тактику використання протитанкового ракетного комплексу.

Це здійснює одна з бригад, яка завершує підготовку на полігоні до виконання завдань у складі ООС. Про це Руслан Хомчак розповів в інтерв'ю "АрміяInform".

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Зараз напрацьовуються навички роботи розрахунків Javelin. Я особисто хочу переконатися в тому, що наші воїни можуть ефективно застосовувати ці протитанкові комплекси,

– пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Він також підкреслив, що Збройні сили України мають вже "значно більше комплексів". Скільки це – не уточнив, бо, мовляв, військова таємниця. Натомість зізнався, що розрахунків комплексу вже теж більше.

"Скажу лише, що в подальшому кожну з бригад, яка заходитиме в район ООС, підсилюватимуть "Джавелінами". Під час підготовки цієї бригади до чергової ротації відпрацюємо й застосування безпілотників "Байрактар" з бойовим ураженням цілі", – заявив Руслан Хомчак.

Що таке Javelin: коротко

Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс. Перший серійний комплекс третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив – забув". Оператор ракетного комплексу не має супроводжувати й коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі.

Javelin призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Успішно використовувався в Іраку.

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