У 2021 році обсяг оборонного замовлення буде рекордним: куди підуть гроші

Обсяг державного оборонного замовлення в Україні щороку зростає. У 2021 році воно стане рекордним і складе 30 мільярдів гривень. Це значно перевищує показник за 2020 рік.

Якщо у 2020 році державне оборонне замовлення було 22 мільярди гривень, то у 2021-му становитиме 30 мільярдів гривень. Про це заявив глава державного концерну Укроборонпром Айварас Абромавічус в ефірі одного з українських телеканалів.

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Є види техніки, занадто дорогі для України. Хоча держоборонзамовлення з кожним роком зростає і я хотів би зазначити, що наступного року воно буде рекордним,

– підкреслив Абромавічус.

Глава Укроборонпрому також додав, що держоборонзамовлення у 2019 році було виконано на 98%. Тоді до Збройних сил України поставили 7 тисяч 434 одиниці озброєння і військової техніки. Також Україна вперше закупила у США американський переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin. Вартість одного комплексу складає 246 тисяч доларів, тобто 6 мільйонів 42 тисячі гривень.

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Куди підуть гроші держоборонзамовлення