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      У 2021 році обсяг оборонного замовлення буде рекордним: куди підуть гроші

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      Обсяг державного оборонного замовлення в Україні щороку зростає. У 2021 році воно стане рекордним і складе 30 мільярдів гривень. Це значно перевищує показник за 2020 рік.

      Якщо у 2020 році державне оборонне замовлення було 22 мільярди гривень, то у 2021-му становитиме 30 мільярдів гривень. Про це заявив глава державного концерну Укроборонпром Айварас Абромавічус в ефірі одного з українських телеканалів.

      Важливо: Зеленський ввів у дію рішення РНБО про оборонне замовлення на 2020 – 2022 роки

      Є види техніки, занадто дорогі для України. Хоча держоборонзамовлення з кожним роком зростає і я хотів би зазначити, що наступного року воно буде рекордним,
      – підкреслив Абромавічус.

      Глава Укроборонпрому також додав, що держоборонзамовлення у 2019 році було виконано на 98%. Тоді до Збройних сил України поставили 7 тисяч 434 одиниці озброєння і військової техніки. Також Україна вперше закупила у США американський переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin. Вартість одного комплексу складає 246 тисяч доларів, тобто 6 мільйонів 42 тисячі гривень.

      Зверніть увагу: Коли Україна отримає потужні комплекси Javelin від США

      Куди підуть гроші держоборонзамовлення

      • На розвиток виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу. На це планують виділити 2,53 мільярда гривень, тобто 9,8% від загального обсягу.
      • Для наукових і дослідницьких робіт спрямують 1,7 мільярда гривень.
      • Також передбачено продовжити розробку і закупівлю за найважливішими проєктами зі створення ракетної техніки.
      • Додатково виділять 10 мільярдів гривень для реалізації програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності та безпеки держави.
      Низький тиск: причини гіпотонії та що робити
      сьогодні
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Джавелін Зброя РНБО Міністерство оборони України Гроші Укроборонпром Новини України
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