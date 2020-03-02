У 2021 році обсяг оборонного замовлення буде рекордним: куди підуть гроші
Обсяг державного оборонного замовлення в Україні щороку зростає. У 2021 році воно стане рекордним і складе 30 мільярдів гривень. Це значно перевищує показник за 2020 рік.
Якщо у 2020 році державне оборонне замовлення було 22 мільярди гривень, то у 2021-му становитиме 30 мільярдів гривень. Про це заявив глава державного концерну Укроборонпром Айварас Абромавічус в ефірі одного з українських телеканалів.
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Є види техніки, занадто дорогі для України. Хоча держоборонзамовлення з кожним роком зростає і я хотів би зазначити, що наступного року воно буде рекордним,
– підкреслив Абромавічус.
Глава Укроборонпрому також додав, що держоборонзамовлення у 2019 році було виконано на 98%. Тоді до Збройних сил України поставили 7 тисяч 434 одиниці озброєння і військової техніки. Також Україна вперше закупила у США американський переносний протитанковий ракетний комплекс Javelin. Вартість одного комплексу складає 246 тисяч доларів, тобто 6 мільйонів 42 тисячі гривень.
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Куди підуть гроші держоборонзамовлення
- На розвиток виробничих потужностей оборонно-промислового комплексу. На це планують виділити 2,53 мільярда гривень, тобто 9,8% від загального обсягу.
- Для наукових і дослідницьких робіт спрямують 1,7 мільярда гривень.
- Також передбачено продовжити розробку і закупівлю за найважливішими проєктами зі створення ракетної техніки.
- Додатково виділять 10 мільярдів гривень для реалізації програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності та безпеки держави.