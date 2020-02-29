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      Коли Україна отримає потужні комплекси Javelin від США

      - Читать новость на русском
      Протитанковий комплекс Javelin / unsplash.com

      Міноборони США підписало контракт на виробництво Javelin для України. Потужну зброю для української армії виготовить компанія Raytheon – Lockheed Martin. Вона також виготовляє Javelin для низки країн.

      Штати виділили на виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin для України та інших держав 18,4 мільйона доларів, зазначається на сайті Пентагону

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      Контракт розрахований до 29 лютого 2024 року, однак очікується, що виробництво завершать 25 червня 2020 року. Javelin створюватимуть у Тусоні (штат Аризона, США). Вартість одного комплексу складає 246 тисяч доларів, тобто 6 мільйонів 42 тисячі гривень.

      Що відомо про Javelin?Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс. Перший серійний комплекс третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив – забув". Оператор ракетного комплексу не має супроводжувати й коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі.

      Javelin призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Успішно використовувався в Іраку. 


      Запуск Javelin / Фото: The National Interest

      Компанія Raytheon - Lockheed Martin виробляє Javelin для:

      • Австралії;
      • Грузії;
      • Індонезії;
      • Йорданії;
      • Ірландії;
      • Катару;
      • Литви;
      • Нової Зеландії;
      • Норвегії;
      • Об'єднаних Арабських Еміратів;
      • Оману;
      • Туреччини;
      • Франції;
      • Чехії;
      • Естонії.

      До слова, проєкт оборонного бюджету США на 2020 рік передбачає військову допомогу Україні на суму 300 мільйонів доларів, а це понад 7 мільярдів 368 мільйонів гривень.

      Це дорівнює приблизно 5,4% оборонного бюджету України на 2020 рік. Він складає 136,6 мільярда гривень.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Гроші Новини України Зброя Новини США Пентагон Бюджет Джавелін
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