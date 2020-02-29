Коли Україна отримає потужні комплекси Javelin від США

Міноборони США підписало контракт на виробництво Javelin для України. Потужну зброю для української армії виготовить компанія Raytheon – Lockheed Martin. Вона також виготовляє Javelin для низки країн.

Штати виділили на виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin для України та інших держав 18,4 мільйона доларів, зазначається на сайті Пентагону.

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Контракт розрахований до 29 лютого 2024 року, однак очікується, що виробництво завершать 25 червня 2020 року. Javelin створюватимуть у Тусоні (штат Аризона, США). Вартість одного комплексу складає 246 тисяч доларів, тобто 6 мільйонів 42 тисячі гривень.

Що відомо про Javelin?Це американський переносний протитанковий ракетний комплекс. Перший серійний комплекс третього покоління, якому властивий принцип "вистрілив – забув". Оператор ракетного комплексу не має супроводжувати й коригувати політ ракети, поки вона наближається до цілі.



Javelin призначений для ураження бронетехніки, укріплень на землі, а також деяких літальних об'єктів, що переміщуються на низькій висоті й швидкості – гелікоптерів або БПЛА. Успішно використовувався в Іраку.



Запуск Javelin / Фото: The National Interest

Компанія Raytheon - Lockheed Martin виробляє Javelin для:

Австралії;

Грузії;

Індонезії;

Йорданії;

Ірландії;

Катару;

Литви;

Нової Зеландії;

Норвегії;

Об'єднаних Арабських Еміратів;

Оману;

Туреччини;

Франції;

Чехії;

Естонії.

До слова, проєкт оборонного бюджету США на 2020 рік передбачає військову допомогу Україні на суму 300 мільйонів доларів, а це понад 7 мільярдів 368 мільйонів гривень.

Це дорівнює приблизно 5,4% оборонного бюджету України на 2020 рік. Він складає 136,6 мільярда гривень.