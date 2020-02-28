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      Для українського війська закуплять лазні на колесах: фото

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      Для ЗСУ у 2020 році закуплять 21 лазне-пральний комплекс / фото: Міноборони

      Упродовж 2020 року для потреб Збройних сил України планують закупити 21 лазне-пральний комплекс. Закупівля відбудеться у межах державного оборонного замовлення, а спрямована вона на забезпечення військових частин сучасними технічними засобами у польових умовах.

      Лазне-пральні комплекси відповідають сучасним гігієнічним і санітарним нормам та дозволяють військовим на передовій випрати, висушити, попрасувати одяг і помитися, повідомляє Міністерство оборони.

      До слова: Зеленський ввів у дію рішення РНБО про оборонне замовлення на 2020 – 2022 роки

      Для покращення побутових умов особового складу Збройних сил впродовж поточного року очікується постачання 21 одиниці мобільних лазне-пральних комплексів. Крім того, заплановано завершити випробування нового зразка мобільного лазне-прального модуля,
      – розповів начальник управління забезпеченя техзасобами ЗСУ Віталій Вознюк.

      Лазне-пральні комплекси розміщені на шасі автомобіля КрАЗ з причепом та мають два відділення – лазневий модуль з душовою кімнатою і відділення для прання, сушіння і прасування натільної білизни й одягу.

      лазне-пральні комплекси для армії
      Загалом у 2020 році закуплять 21 такий комплекс

      лазне-пральний комплекс, ЗСУ, Міноборони
      Лазне-пральні комплекси матимуть два відділи – лазню і кімнату для прання

      Що відомо про оборонне замовлення?Загалом оборонне замовлення у 2020 році обійдеться державі у понад 25 мільярдів гривень. Зокрема, заплановано частину грошей витратити на розробку ракет. Ще частину грошей спрямують на розвиток виробничих потужностей оборонного комплексу.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Збройні сили України Гігієна Міністерство оборони України
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