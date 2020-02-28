Для українського війська закуплять лазні на колесах: фото

Упродовж 2020 року для потреб Збройних сил України планують закупити 21 лазне-пральний комплекс. Закупівля відбудеться у межах державного оборонного замовлення, а спрямована вона на забезпечення військових частин сучасними технічними засобами у польових умовах.

Лазне-пральні комплекси відповідають сучасним гігієнічним і санітарним нормам та дозволяють військовим на передовій випрати, висушити, попрасувати одяг і помитися, повідомляє Міністерство оборони.

До слова: Зеленський ввів у дію рішення РНБО про оборонне замовлення на 2020 – 2022 роки

Для покращення побутових умов особового складу Збройних сил впродовж поточного року очікується постачання 21 одиниці мобільних лазне-пральних комплексів. Крім того, заплановано завершити випробування нового зразка мобільного лазне-прального модуля,

– розповів начальник управління забезпеченя техзасобами ЗСУ Віталій Вознюк.

Лазне-пральні комплекси розміщені на шасі автомобіля КрАЗ з причепом та мають два відділення – лазневий модуль з душовою кімнатою і відділення для прання, сушіння і прасування натільної білизни й одягу.



Загалом у 2020 році закуплять 21 такий комплекс



Лазне-пральні комплекси матимуть два відділи – лазню і кімнату для прання

Що відомо про оборонне замовлення?Загалом оборонне замовлення у 2020 році обійдеться державі у понад 25 мільярдів гривень. Зокрема, заплановано частину грошей витратити на розробку ракет. Ще частину грошей спрямують на розвиток виробничих потужностей оборонного комплексу.