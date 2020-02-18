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      Більше мільярда доларів витратять цьогоріч на оборонне замовлення

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      Витрати на оборонзамовлення зростуть у порівнянні з минулим роком / фото 24 каналу

      Секретар Ради національної безпеки України Олексій Данілов розповів, скільки у 2020 році заплановано коштів на замовлення для війська. Так, за його словами витрати зростуть на понад чверть у порівнянні з минулим роком.

      На сьогоднішньому скликанні РНБО саме мали розглядати питання держзамовлень для війська. Однак через бій біля Золотого обговорення цієї теми довелося звузити. На брифінгу після засідання Олексій Данілов коротко розповів про цьогорічне замовлення.

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      Держоборонзамовлення підвищено порівняно з минулим роком на 16%, і сума, яку ми розраховуємо цього року на це витратити, – понад 1 мільярд доларів, 
      – розповів Данілов.

      Щодо конкретних цифр і потреб армії, які профінансують, інформацію обіцяють надати пізніше.

      На що можуть витратити кошти оборонзамовлення?

      Окрім закупівлі і розробок для військових, гроші із бюджету можуть також витратити на будівництво і ремонти.

      • закупівля військової зброї, боєприпасів, військової та спеціальної техніки;

      • створення, поповнення та утримання мобілізаційного резерву;

      • заходи з мобілізаційної підготовки;

      • будівництво житла і споруд оборонного призначення;створення та розвиток виробництва зброї і спецтехніки.

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      сьогодні
      10950
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Війна на Донбасі РНБО Новини України Збройні сили України Олексій Данілов
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