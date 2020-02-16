Завод Укроборонпрому уклав договір з сумнівною компанією на понад 9 мільйонів гривень

Луцький ремонтний завод "Мотор", що входить до концерну Укроборонпром, без конкурсу уклав договір з компанією "Урс Груп". Керівників цієї компанії підозрюють у розтраті бюджетних коштів.

Договір на понад 9 мільйонів гривень уклали ще 10 лютого, однак детальні умови досі не оприлюднили, повідомляє "Слідство.Інфо".

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Луцький ремонтний завод "Мотор" замовив послуги з оновлення паливного складу у компанії "Урс Груп". Ця інформація є і на сайті з порталу публічних закупівель Prozorro.

Цікаво, що компанія "Урс Груп" фігурує в інших кримінальних провадженнях, пов'язаних з ухиленням від сплати податків та підробкою документів для отримання будівельної ліцензії.

Що відомо про компанію "Урс Груп"?Компанія працює з 2003 року. З луцьким заводом "Мотор" вона співпрацюватиме вперше, однак угода, яку вони уклали, є найбільшою за результатами держзакупівель. Раніше фірма співпрацювала з аеропортом "Бориспіль" й організацією "Комбінат "Рекорд". За даними аналітичної системи YouControl, "Урс Груп" отримала на держзакупівлях понад 13 мільйонів гривень.



Однак директора та власника компанії "Урс Груп" підозрюють у розтраті державних коштів. Компанія наприкінці 2016 року уклала договір з "Комбінат "Рекорд" щодо ремонту споруди для наливання нафтопродуктів, але роботи фактично не виконали. У січні 2017 року суд арештував гроші на банківських рахунках компанії.

До слова, підприємства, які входять до складу держконцерну Укроборонпром, почали здійснювати усі закупівлі на суми понад 25 тисяч гривень через систему ProZorro. Це повинно суттєво знизити корупційні ризики.