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      Более миллиарда долларов в 2020 году потратят на оборонный заказ: на что именно

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      Витрати на оборонзамовлення зростуть у порівнянні з минулим роком / фото 24 каналу

      В Совете национальной безопасности Украины рассказали, сколько в 2020 году запланировано средств на заказ для армии. Так, расходы возрастут на более чем четверть по сравнению с прошлым годом.

      Объемы заказов на этот год и на два последующих рассмотрели на заседании СНБО, сообщает пресс-служба ведомства. Рассмотреть и доработать принятый документ должен Кабмин.

      Интересно: Завод Укроборонпрома заключил договор с сомнительной компанией на более 9 миллионов гривен

      Уже известно, что расходы на нужды войска в этом году значительно возрастут:

      Гособоронзаказ повышен по сравнению с прошлым годом на 16%, и сумма, которую мы рассчитываем в этом году на это потратить, – более 1 миллиарда долларов,
      – рассказал Данилов.

      Выполнять их будут 14 государственных заказчиков: из них 90% – украинские поставщики и соответственно еще 10% – ввоз из-за границы. Пока нет информации, сколько заказов в 2020 году получит Укроборонпром.

      На что потратят средства оборонзаказа?

      Часть суммы пойдет на развитие производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса: 2,53 млрд гривен, то есть 9,8% от общего объема.

      Для научных и исследовательских работ направят 1, 7 миллиарда гривен.

      Также предусмотрено продолжить разработку и закупку по важнейшим проэктам по созданию ракетной техники.

      Дополнительно выделят 10 миллиардов гривен для реализации программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Укроборонпром СНБО Вооруженные силы Украины Алексей Данилов
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