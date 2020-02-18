Более миллиарда долларов в 2020 году потратят на оборонный заказ: на что именно

В Совете национальной безопасности Украины рассказали, сколько в 2020 году запланировано средств на заказ для армии. Так, расходы возрастут на более чем четверть по сравнению с прошлым годом.

Объемы заказов на этот год и на два последующих рассмотрели на заседании СНБО, сообщает пресс-служба ведомства. Рассмотреть и доработать принятый документ должен Кабмин.

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Уже известно, что расходы на нужды войска в этом году значительно возрастут:

Гособоронзаказ повышен по сравнению с прошлым годом на 16%, и сумма, которую мы рассчитываем в этом году на это потратить, – более 1 миллиарда долларов,

– рассказал Данилов.

Выполнять их будут 14 государственных заказчиков: из них 90% – украинские поставщики и соответственно еще 10% – ввоз из-за границы. Пока нет информации, сколько заказов в 2020 году получит Укроборонпром.

На что потратят средства оборонзаказа?

Часть суммы пойдет на развитие производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса: 2,53 млрд гривен, то есть 9,8% от общего объема.

Для научных и исследовательских работ направят 1, 7 миллиарда гривен.

Также предусмотрено продолжить разработку и закупку по важнейшим проэктам по созданию ракетной техники.

Дополнительно выделят 10 миллиардов гривен для реализации программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства.