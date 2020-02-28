Для украинской армии закупят бани на колесах: фото

В течение 2020 года для потребностей Вооруженных сил Украины планируют закупить 21 банно-прачечный комплекс. Закупка состоится в рамках государственного оборонного заказа, а направлена она на обеспечение воинских частей современными техническими средствами в полевых условиях.

Банно-прачечные комплексы отвечают современным гигиеническим и санитарным нормам и позволяют военным на передовой постирать, высушить, погладить одежду и помыться, сообщает Министерство обороны.

К слову: Зеленский ввел в действие решение СНБО об оборонном заказе на 2020 – 2022 годы

Для улучшения бытовых условий личного состава Вооруженных сил на протяжении текущего года ожидается поставка 21 единицы мобильных банно-прачечных комплексов. Кроме того, запланировано завершить испытания нового образца мобильного банно-стирального модуля,

– рассказал начальник управления обеспечения техсредствами ВСУ Виталий Вознюк.

Банно-прачечные комплексы размещены на шасси автомобиля КрАЗ с прицепом и имеют два отделения – банный модуль с душевой комнатой и отделение для стирки, сушки и глажение нательного белья и одежды.



В целом в 2020 году закупят 21 такой комплекс



Банно-прачечные комплексы будут иметь два отдела – баню и комнату для стирки

Что известно об оборонном заказе?

В целом оборонный заказ в 2020 году обойдется государству в более чем 25 миллиардов гривен. В частности, запланировано часть денег потратить на разработку ракет. Еще часть денег направят на развитие производственных мощностей оборонного комплекса.