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      Для украинской армии закупят бани на колесах: фото

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      В течение 2020 года для потребностей Вооруженных сил Украины планируют закупить 21 банно-прачечный комплекс. Закупка состоится в рамках государственного оборонного заказа, а направлена она на обеспечение воинских частей современными техническими средствами в полевых условиях.

      Банно-прачечные комплексы отвечают современным гигиеническим и санитарным нормам и позволяют военным на передовой постирать, высушить, погладить одежду и помыться, сообщает Министерство обороны.

      К слову: Зеленский ввел в действие решение СНБО об оборонном заказе на 2020 – 2022 годы

      Для улучшения бытовых условий личного состава Вооруженных сил на протяжении текущего года ожидается поставка 21 единицы мобильных банно-прачечных комплексов. Кроме того, запланировано завершить испытания нового образца мобильного банно-стирального модуля,
      – рассказал начальник управления обеспечения техсредствами ВСУ Виталий Вознюк.

      Банно-прачечные комплексы размещены на шасси автомобиля КрАЗ с прицепом и имеют два отделения – банный модуль с душевой комнатой и отделение для стирки, сушки и глажение нательного белья и одежды.

      лазне-пральні комплекси для армії
      В целом в 2020 году закупят 21 такой комплекс

      лазне-пральний комплекс, ЗСУ, Міноборони
      Банно-прачечные комплексы будут иметь два отдела – баню и комнату для стирки

      Что известно об оборонном заказе?
      В целом оборонный заказ в 2020 году обойдется государству в более чем 25 миллиардов гривен. В частности, запланировано часть денег потратить на разработку ракет. Еще часть денег направят на развитие производственных мощностей оборонного комплекса.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Гигиена Міністерство оборони України
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