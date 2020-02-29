Когда Украина получит мощные комплексы Javelin от США

Минобороны США подписало контракт на производство Javelin для Украины. Мощное оружие для украинской армии изготовит компания Raytheon – Lockheed Martin. Она также производит Javelin для ряда стран.

Штаты выделили на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины и других государств 18,4 миллиона долларов, говорится на сайте Пентагона.

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Контракт рассчитан до 29 февраля 2024 года, однако ожидается, что производство завершат 25 июня 2020 года. Javelin будут создавать в Тусоне (штат Аризона, США). Стоимость одного комплекса составляет 246 тысяч долларов, то есть 6 миллионов 42 тысячи гривен.

Что известно о Javelin? Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Первый серийный комплекс третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил – забыл". Оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели.



Javelin предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке.



Запуск Javelin / Фото: The National Interest

Компания Raytheon - Lockheed Martin производит Javelin для:

Австралии;

Грузии;

Индонезии;

Иордании;

Ирландии;

Катара;

Литвы;

Новой Зеландии;

Норвегии;

Объединенных Арабских Эмиратов;

Омана;

Турция;

Франции;

Чехии;

Эстонии.

К слову, проект оборонного бюджета США на 2020 год предусматривает военную помощь Украине на сумму 300 миллионов долларов, а это больше 7 миллиардов 368 миллионов гривен.

Это равняется примерно 5,4% оборонного бюджета Украины на 2020 год. Он составляет 136,6 миллиарда гривен.