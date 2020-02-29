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      Когда Украина получит мощные комплексы Javelin от США

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      Минобороны США подписало контракт на производство Javelin для Украины. Мощное оружие для украинской армии изготовит компания Raytheon – Lockheed Martin. Она также производит Javelin для ряда стран.

      Штаты выделили на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины и других государств 18,4 миллиона долларов, говорится на сайте Пентагона.

      Обратите внимание: Для украинской армии закупят бани на колесах: фото

      Контракт рассчитан до 29 февраля 2024 года, однако ожидается, что производство завершат 25 июня 2020 года. Javelin будут создавать в Тусоне (штат Аризона, США). Стоимость одного комплекса составляет 246 тысяч долларов, то есть 6 миллионов 42 тысячи гривен.

      Что известно о Javelin? Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Первый серийный комплекс третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил – забыл". Оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели.

      Javelin предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке.


      Запуск Javelin / Фото: The National Interest

      Компания Raytheon - Lockheed Martin производит Javelin для:

      • Австралии;
      • Грузии;
      • Индонезии;
      • Иордании;
      • Ирландии;
      • Катара;
      • Литвы;
      • Новой Зеландии;
      • Норвегии;
      • Объединенных Арабских Эмиратов;
      • Омана;
      • Турция;
      • Франции;
      • Чехии;
      • Эстонии.

      К слову, проект оборонного бюджета США на 2020 год предусматривает военную помощь Украине на сумму 300 миллионов долларов, а это больше 7 миллиардов 368 миллионов гривен.

      Это равняется примерно 5,4% оборонного бюджета Украины на 2020 год. Он составляет 136,6 миллиарда гривен.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Деньги Новости Украины Оружие Новости США Пентагон Бюджет Джавелин
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