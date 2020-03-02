В 2021 году объем оборонного заказа будет рекордным: куда пойдут деньги

Объем государственного оборонного заказа в Украине ежегодно растет. В 2021 году он станет рекордным и составит 30 миллиардов гривен. Это значительно превышает показатель 2020 года.

Если в 2020 году государственный оборонный заказ был 22 миллиарда гривен, то в 2021 году составит 30 млрд гривен. Об этом заявил глава государственного концерна Укроборонпром Айварас Абромавичюс в эфире одного из украинских телеканалов.

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Есть виды техники, слишком дорогие для Украины. Хотя гособоронзаказ с каждым годом растет и я хотел бы отметить, что в следующем году он будет рекордным,

– подчеркнул Абромавичус.

Глава Укроборонпрома также добавил, что гособоронзаказ в 2019 году был выполнен на 98%. Тогда в Вооруженные силы Украины поставили 7 тысяч 434 единицы вооружения и военной техники. Также Украина впервые закупила у США американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin. Стоимость одного комплекса составляет 246 тысяч долларов, то есть 642 тысяч гривен.

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Куда пойдут деньги гособоронзаказа