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      В 2021 году объем оборонного заказа будет рекордным: куда пойдут деньги

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      Объем государственного оборонного заказа в Украине ежегодно растет. В 2021 году он станет рекордным и составит 30 миллиардов гривен. Это значительно превышает показатель 2020 года.

      Если в 2020 году государственный оборонный заказ был 22 миллиарда гривен, то в 2021 году составит 30 млрд гривен. Об этом заявил глава государственного концерна Укроборонпром Айварас Абромавичюс в эфире одного из украинских телеканалов.

      Важно: Зеленский ввел в действие решение СНБО об оборонном заказе на 2020 – 2022 годы

      Есть виды техники, слишком дорогие для Украины. Хотя гособоронзаказ с каждым годом растет и я хотел бы отметить, что в следующем году он будет рекордным,
      – подчеркнул Абромавичус.

      Глава Укроборонпрома также добавил, что гособоронзаказ в 2019 году был выполнен на 98%. Тогда в Вооруженные силы Украины поставили 7 тысяч 434 единицы вооружения и военной техники. Также Украина впервые закупила у США американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin. Стоимость одного комплекса составляет 246 тысяч долларов, то есть 642 тысяч гривен.

      Обратите внимание: Когда Украина получит мощные комплексы Javelin от США

      Куда пойдут деньги гособоронзаказа

      • На развитие производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса. На это планируется выделить 2,53 миллиарда гривен, то есть 9,8% от общего объема.
      • Для научных и исследовательских работ направят 1,7 миллиарда гривен.
      • Также предусмотрено продолжить разработку и закупку по важнейшим проэктам по созданию ракетной техники.
      • Дополнительно выделят 10 миллиардов гривен для реализации программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства.
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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Джавелин Оружие СНБО Міністерство оборони України Деньги Укроборонпром
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