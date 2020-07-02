Командующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что вскоре каждая из бригад, которая заходит в зону ООС, будет усилена комплексами Javelin. Сейчас украинские военные активно нарабатывают тактику использования противотанкового ракетного комплекса.

Это осуществляет одна из бригад, которая завершает подготовку на полигоне к выполнению задач в составе ООС. Об этом Руслан Хомчак рассказал в интервью "АрмияInform".

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Сейчас нарабатываются навыки работы расчетов Javelin. Я лично хочу убедиться в том, что наши воины могут эффективно применять эти противотанковые комплексы,

– объяснил главнокомандующий ВСУ.

Он также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины имеют уже "значительно больше комплексов". Сколько это – не уточнил, мол, военная тайна. Зато признался, что расчетов комплекса уже тоже больше.

"Скажу только, что в дальнейшем каждую из бригад, которая будет заходить в район ООС, будут усиливать" Джавелинами". Во время подготовки этой бригады к очередной ротации отработаем и применение беспилотников "Байрактар​​" с боевым поражением цели", – заявил Руслан Хомчак.

Что такое Javelin: коротко

Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс. Первый серийный комплекс третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил – забыл". Оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели.

Javelin предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке.

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