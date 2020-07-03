Российские наемники в который раз поставили под угрозу жизни гражданских на Донбассе. Оккупанты 3 июля обстреляли частные дачи в прифронтовой Авдеевке. К счастью, никто не пострадал.

После обстрела возник пожар

Стреляли враги из миномета калибра 120 миллиметров. Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в фейсбуке.

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Одна из мин попала в дачный дом, расположенный в массиве "Лесная сказка". Здание мгновенно вспыхнуло, пламя впоследствии перекинулось на соседнее помещение. В результате таких преступных действий агрессора, к счастью, местные жители не пострадали.

Откровенно пренебрегая правилами ведения войны, враг еще раз подтверждает свою оккупационную сущность и сознательно подвергает опасности гражданское население,

– говорится в сообщении штаба ООС.

Важно! 3 июля пророссийские боевики цинично открыли огонь по населенному пункту Зайцево. В результате обстрела погибла местная жительница – 80-летняя женщина.