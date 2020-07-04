Майже годину воїни ЗСУ відбивали атаку бойовиків біля Оріхового
Від початку доби 4 липня війська окупанта вже чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях. Гатили зі забороненої мінським домовленостями зброї. Біля Оріхового українським воїнам знадобилося 40 хвилин, аби змусити окупанта припинити обстріл.
Російсько-окупаційні війська від початку доби 4 липня здійснили чотири обстріли на Луганському напрямку, пише пресслужба Міноборони.
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Де та з якої зброї стріляли бойовики
- Біля Катеринівки – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
- Поблизу Оріхового – з мінометів калібру 120 міліметрів, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українським бійцям знадобилося 40 хвилин, щоб змусити противника припинити цей обстріл.
- Двічі неподалік Новотошківського – з мінометів калібру 120 міліметрів і автоматичних гранатометів зі сторони Голубівського.
Українські воїни відповіли противнику вогнем зі штатного озброєння. На щастя, втрат вдалося уникнути. Ситуація у лавах ворога уточнюється.
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Доба на Донбасі 3 липня
- Війська окупанта 20 разів обстріляли українські позиції, традиційно зі забороненої мінськими домовленостями зброї.
- Один військовий отримав поранення.
- На жаль, є жертва серед мирного населення – внаслідок обстрілу бойовиків загинула 80-річна жінка.
Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу