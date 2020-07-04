Від початку доби 4 липня війська окупанта вже чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях. Гатили зі забороненої мінським домовленостями зброї. Біля Оріхового українським воїнам знадобилося 40 хвилин, аби змусити окупанта припинити обстріл.

Російсько-окупаційні війська від початку доби 4 липня здійснили чотири обстріли на Луганському напрямку, пише пресслужба Міноборони.

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Де та з якої зброї стріляли бойовики

Біля Катеринівки – з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

– з ручних протитанкових і підствольних гранатометів. Поблизу Оріхового – з мінометів калібру 120 міліметрів, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українським бійцям знадобилося 40 хвилин, щоб змусити противника припинити цей обстріл.

– з мінометів калібру 120 міліметрів, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українським Двічі неподалік Новотошківського – з мінометів калібру 120 міліметрів і автоматичних гранатометів зі сторони Голубівського.

Українські воїни відповіли противнику вогнем зі штатного озброєння. На щастя, втрат вдалося уникнути. Ситуація у лавах ворога уточнюється.

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Доба на Донбасі 3 липня

Війська окупанта 20 разів обстріляли українські позиції , традиційно зі забороненої мінськими домовленостями зброї.

, традиційно зі забороненої мінськими домовленостями зброї. Один військовий отримав поранення.

На жаль, є жертва серед мирного населення – внаслідок обстрілу бойовиків загинула 80-річна жінка.