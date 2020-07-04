Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не будет требовать от России репараций за оккупацию Крыма.

В то же время, у МИД совсем другая стратегия. Об этом министр рассказал в интервью программы "Крым.Реалии" от "Радио Свобода".

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"Вы хотите, чтобы мы признали незаконной оккупацию и попросили за это компенсацию? Или как?", – ответил Кулеба на вопрос журналиста о репарациях.

По его словам, такое поведение может привести к тому, что позицией Украины станет "заплатите деньги – и все будет нормально".

Типа заплатите деньги и все будет нормально? Нет, стратегия совсем другая. Мы так и говорим, что происходит временная незаконная оккупация. Подчеркивая, что это временное явление, оно незаконно, и что это оккупация по международному праву,

– отметил Кулеба.

Кулеба считает неправильной позицией просить репарации у России / Скриншот

Как будут решать вопрос Крыма

Министр иностранных дел заверил, что на всех уровнях – и в МИД и в ОП – постоянно работают над тем, чтобы вопрос о Крыме оставался на повестке дня и среди приоритетных. По словам Кулебы – деоккупация Крыма однозначно должна произойти.

"Я могу абсолютно спокойно сказать, что сейчас мы возродили тему Крыма в международных переговорах и очень наступательно ее продвигаем, вступаем в контакт с нашими партнерами, разогреваем их к следующим шагам", – подытожил Кулеба.

Больше о деоккупации Крыма и как повлияет на нее новая конституция РФ – читайте в более широком варианте интервью с Кулебой.