Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна не вимагатиме в Росії репарацій за окупацію Криму.

Натомість, МЗС має зовсім іншу стратегію. Про це міністр розповів в інтерв'ю програми "Крим.Реалії" від "Радіо Свобода".

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"Ви хочете, щоб ми визнали незаконну окупацію і попросили за це компенсацію? Чи як?", – відповів Кулеба на питання журналіста про репарації.

За його словами, така поведінка може призвести до того, що позицією України стане "заплатіть гроші – і все буде нормально".

Типу заплатіть гроші і все буде нормально? Ні, стратегія цілком інша. Ми тому і кажемо, що відбувається тимчасова незаконна окупація. Наголошуючи, що це тимчасове явище, що воно незаконне, і що це окупація за міжнародним правом,

наголосив Кулеба.



Кулеба вважає неправильною позицією просити репарації в Росії / Скриншот

Як будуть вирішувати питання Криму

Міністр закордонних справ запевнив, що на всіх рівнях – і в МЗС і в ОП – постійно працюють над тим, щоб питання про Крим залишалося на порядку денному і серед пріоритетних. За словами Кулеби – деокупація Криму однозначно має відбутися.

"Я можу абсолютно спокійно сказати, що зараз ми відродили тему Криму в міжнародних перемовинах і дуже наступально її просуваємо, вступаємо в контакти з нашими партнерами, розігріваємо їх до наступних кроків", – підсумував Кулеба.

Що таке репарація Репарація — повне або часткове відшкодування (за мирним договором або іншими міжнародними актами) державою, що розпочала агресивну війну, збитків, заподіяних державі, що зазнала нападу.