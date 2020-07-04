Деокупація Криму неминуче відбудеться: Кулеба розповів, чого чекати від Росії
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що деокупація Криму неминуче відбудеться. Щобільше, на це не повпливають ніяки правки до конституції РФ.
Про це міністр розповів у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".
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Ваш колега, посол України в Німеччині Андрій Мельник, сказав, що потужна Німеччина, яку у Кремлі не сприймають як ворога, могла б започаткувати новий переговорний майданчик по Криму. Ви також нещодавно були в Німеччині. Ви погоджуєтеся з колегою?
Ми дуже планово повертаємо це на порядок денний наших партнерів і кажемо, що ми не відкладаємо це в довгу скриньку, а починаємо працювати. Тому і лунають такі ініціативи – "Давайте активніше, пропонуйте, нумо над цим працювати". Тому що так влаштований світ – ти маєш розкочегарити всю цю історію.
Насправді, я бачу в складі цієї платформи доволі широке коло країн. По суті, будь-яка держава, яка не визнає незаконну окупацію Криму Росією, може зробити свій внесок в деокупацію різними шляхами.
Чому Україна зараз не вимагає в Росії репарації за окупацію Криму, якщо факт вже визнаний ООН? Тобто йдеться не про звернення до міжнародних судів, в яких фігурують якісь окремі компанії чи підприємства, а чи позивається Україна як країна і чи вимагає репарацій?
А ви хочете, щоб ми визнали незаконну окупацію і попросили за це компенсацію? Чи як?
Я у вас запитую.
Типу заплатіть гроші і все буде нормально? Ні, стратегія цілком інша. Ми тому і кажемо, що відбувається тимчасова незаконна окупація. Наголошуючи, що це тимчасове явище, що воно незаконне, і що це окупація за міжнародним правом.
Олена Зеркаль сказала наступне: в новій конституції Путін закладає такий собі заповіт для наступників, що Крим не можна віддавати. І нова конституція начебто дозволить це робити.
Є висновок Венеціанської комісії Ради Європи щодо запропонованих змін до конституції РФ. І цей висновок негативно характеризує ці пропозиції. Зокрема, там є положення про те, що конституційний суд Росії матиме право визначати, чи відповідають міжнародні юридичні зобов'язання РФ конституції Росії. І це ставить під сумнів тоді дію міжнародного права загалом. Також там є положення про непорушеність кордонів РФ.
Але ми маємо розуміти дві дуже прості речі:
- Що б не було написано в конституції РФ, деокупація Криму неминуче відбудеться. Юридичні аргументи конституції РФ не матимуть тут жодного значення.
- Не маючи цих положень в конституції, Росія, тим не менше, пішла на тимчасову незаконну окупацію.
Кулеба впевнений в деокупації Криму / Скриншот
Тема води завжди була і є в Криму. Американські аналітики припускають, що вода настільки критично важлива в Криму (і це важливо для Росії), що РФ може військовим шляхом захопити Північно-Кримський канал. Чи ваше відомство розглядає такий варіант?
Ми маємо досвід з 2014 року, який вчить нас, що Росія може ризикнути зробити все, що завгодно. Що стосується саме збройного способу – це не задача МЗС – моделювати подібні ситуації. Це задача наших військових – зміцнювати оборону української держави. Ми відіграємо тут допоміжну політичну функцію. Але я завжди до відносин з РФ підходжу з дуже простої позиції – потрібно бути готовим до будь-якого сценарію.
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Більше про ситуацію в Криму та його деокупацію – дивіться у повному відео інтерв'ю журналіста "Радіо Свобода" Дмитра Євчина з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.