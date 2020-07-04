Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що деокупація Криму неминуче відбудеться. Щобільше, на це не повпливають ніяки правки до конституції РФ.

Про це міністр розповів у свіжому випуску "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи".

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Ваш колега, посол України в Німеччині Андрій Мельник, сказав, що потужна Німеччина, яку у Кремлі не сприймають як ворога, могла б започаткувати новий переговорний майданчик по Криму. Ви також нещодавно були в Німеччині. Ви погоджуєтеся з колегою?

Ми дуже планово повертаємо це на порядок денний наших партнерів і кажемо, що ми не відкладаємо це в довгу скриньку, а починаємо працювати. Тому і лунають такі ініціативи – "Давайте активніше, пропонуйте, нумо над цим працювати". Тому що так влаштований світ – ти маєш розкочегарити всю цю історію.

Насправді, я бачу в складі цієї платформи доволі широке коло країн. По суті, будь-яка держава, яка не визнає незаконну окупацію Криму Росією, може зробити свій внесок в деокупацію різними шляхами.

Чому Україна зараз не вимагає в Росії репарації за окупацію Криму, якщо факт вже визнаний ООН? Тобто йдеться не про звернення до міжнародних судів, в яких фігурують якісь окремі компанії чи підприємства, а чи позивається Україна як країна і чи вимагає репарацій?

А ви хочете, щоб ми визнали незаконну окупацію і попросили за це компенсацію? Чи як?

Я у вас запитую.

Типу заплатіть гроші і все буде нормально? Ні, стратегія цілком інша. Ми тому і кажемо, що відбувається тимчасова незаконна окупація. Наголошуючи, що це тимчасове явище, що воно незаконне, і що це окупація за міжнародним правом.

Олена Зеркаль сказала наступне: в новій конституції Путін закладає такий собі заповіт для наступників, що Крим не можна віддавати. І нова конституція начебто дозволить це робити.

Є висновок Венеціанської комісії Ради Європи щодо запропонованих змін до конституції РФ. І цей висновок негативно характеризує ці пропозиції. Зокрема, там є положення про те, що конституційний суд Росії матиме право визначати, чи відповідають міжнародні юридичні зобов'язання РФ конституції Росії. І це ставить під сумнів тоді дію міжнародного права загалом. Також там є положення про непорушеність кордонів РФ.

Але ми маємо розуміти дві дуже прості речі:

Що б не було написано в конституції РФ, деокупація Криму неминуче відбудеться. Юридичні аргументи конституції РФ не матимуть тут жодного значення.

Юридичні аргументи конституції РФ не матимуть тут жодного значення. Не маючи цих положень в конституції, Росія, тим не менше, пішла на тимчасову незаконну окупацію.



Кулеба впевнений в деокупації Криму / Скриншот

Тема води завжди була і є в Криму. Американські аналітики припускають, що вода настільки критично важлива в Криму (і це важливо для Росії), що РФ може військовим шляхом захопити Північно-Кримський канал. Чи ваше відомство розглядає такий варіант?

Ми маємо досвід з 2014 року, який вчить нас, що Росія може ризикнути зробити все, що завгодно. Що стосується саме збройного способу – це не задача МЗС – моделювати подібні ситуації. Це задача наших військових – зміцнювати оборону української держави. Ми відіграємо тут допоміжну політичну функцію. Але я завжди до відносин з РФ підходжу з дуже простої позиції – потрібно бути готовим до будь-якого сценарію.

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Більше про ситуацію в Криму та його деокупацію – дивіться у повному відео інтерв'ю журналіста "Радіо Свобода" Дмитра Євчина з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.