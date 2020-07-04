Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что деокупация Крыма неизбежно произойдет. Более того, на это не повлияют никакие правки в конституцию РФ.

Об этом министр рассказал в свежем выпуске "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы".

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Ваш коллега, посол Украины в Германии Андрей Мельник, сказал, что мощная Германия, которую в Кремле не воспринимают как врага, могла бы начать новую переговороную площадку по Крыму. Вы недавно были в Германии. Вы соглашаетесь с коллегой?

Мы очень планово возвращаем это на повестку дня наших партнеров и говорим, что мы не откладываем это в долгий ящик, начинаем работать. Поэтому и звучат такие инициативы – "Давайте активнее, предлагайте, давайте над этим работать". Потому что так устроен мир – ты должен раскочегарить всю эту историю.

На самом деле, я вижу в составе этой платформы довольно широкий круг стран. По сути, любое государство, которое не признает незаконную оккупацию Крыма Россией, может сделать свой вклад в деоккупацию разными путями.

Почему Украина сейчас не требует у России репараций за оккупацию Крыма, если факт уже признан ООН? То есть речь идет не об обращении в международные суды, в которых фигурируют какие-то отдельные компании или предприятия, а судится ли Украина как страна и требует ли репараций?

А вы хотите, чтобы мы признали незаконную оккупацию и попросили за это компенсацию? Или как?

Я у вас спрашиваю.

Типа заплатите деньги и все будет нормально? Нет, стратегия совершенно другая. Мы поэтому и говорим, что происходит временная незаконная оккупация. Подчеркивая, что это временное явление, что оно незаконное, и что это оккупация по международному праву.

Елена Зеркаль сказала следующее: в новой конституции Путин закладывает некий завет для преемников, что Крым нельзя отдавать. И новая конституция якобы позволит это делать.

Есть заключение Венецианской комиссии Совета Европы относительно предложенных изменений в конституцию РФ. И этот вывод негативно характеризует эти предложения. В частности, там есть положение о том, что конституционный суд России будет иметь право определять, соответствуют ли международные юридические обязательства РФ конституции России. И это ставит под сомнение тогда действие международного права в целом. Также там есть положение о нерушимости границ РФ.

Но мы должны понимать две очень простые вещи:

Что бы ни было написано в конституции РФ, деокупация Крыма неизбежно произойдет . Юридические аргументы конституции РФ не будут иметь здесь никакого значения.

. Юридические аргументы конституции РФ не будут иметь здесь никакого значения. Не имея этих положений в конституции, Россия, тем не менее, пошла на временную незаконную оккупацию.



Кулеба уверен в деоккупации Крыма / Скриншот

Тема воды всегда была и есть в Крыму. Американские аналитики предполагают, что вода настолько критически важна в Крыму (и это важно для России), что РФ может военным путем захватить Северо-Крымский канал. Рассматривает ли ваше ведомство такой вариант?

Мы имеем опыт с 2014 года, который учит нас, что Россия может рискнуть сделать все, что угодно. Что касается именно вооруженного способа – это не задача МИД – моделировать подобные ситуации. Это задача наших военных – укреплять оборону украинского государства. Мы играем здесь вспомогательную политическую функцию. Но я всегда к отношениям с РФ подхожу с очень простой позиции – нужно быть готовым к любому сценарию.

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Больше о ситуации в Крыму и его деоккупации – смотрите в полном видео интервью журналиста "Радио Свобода" Дмитрия Евчина с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.