Загроза повномасштабної агресії з боку Росії в Україні є актуальною з 2014 року. Ба більше, численні бойової підготовки Збройних сил РФ спрямовані на відпрацювання дій, зокрема проти нашої країни.

Таку думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа.

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Він зауважив, що під час нещодавніх масштабних навчань "Кавказ-2016" росіяни здійснили не лише висадку свого десанту, але й імітували наші відповідні дії.

Для нашої країни загроза повномасштабної агресії з боку Російської Федерації актуальна з 2014 року, вона нікуди не зникала. Численні заходи оперативної та бойової підготовки Збройних сил РФ спрямовані на відпрацювання дій, зокрема проти України,

– сказав Неїжпапа.

Командувач ВМС додав, що імперських амбіцій у Кремля не меншає. Навіть навпаки – ворог вдається до залякувань, політичного й економічного тиску, демонстративно бряцають зброєю поблизу кордонів. Натомість усі заходи України спрямовані на відбиття агресії.

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