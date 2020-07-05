Бути з Росією в паритеті не вдасться, – Неїжпапа розповів, як Україна може здолати ворога
Головним ворогом, з яким Україна наразі веде бойові дії на своїй території, є Росія. Країна має другу у світі за чисельністю армію. У цьому плані Україна не може наздогнати РФ, однак перемогти ворога можна не кількістю, а якістю.
У цьому переконаний командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа. Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".
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Наш головний ворог – Російська Федерація – має другу у світі за чисельністю армію. Бути з ними в паритеті не вдасться, як би нам цього не хотілося. Україна навряд чи потягне утримання Збройних сил чисельністю в мільйон осіб,
– зазначив він.
Як же боротися з таким ворогом
- На думку Неїжпапи, у цій ситуації слід покладатися не на кількісні, а на якісні показники.
- Треба подбати про добре підготовлений кваліфікований персонал, сучасне технологічне озброєння.
"Нинішній світ воює технологіями, а не кількістю штиків, кораблів, літаків. Технологічність, професійність – такими бачу пріоритети Військово-морських сил України", – наголосив контрадмірал.
Раніше Неїжпапа розповів, що загроза повномасштабної агресії з боку Російської Федерації актуальна з 2014 року та нікуди не зникла.