Главным врагом, с которым Украина сейчас ведет боевые действия на своей территории, является Россия. Страна со второй по численности армией в мире. В этом плане Украина не может догнать РФ, однако победить врага можно не количеством, а качеством.

В этом убежден командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

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Наш главный враг – Российская Федерация – имеет вторую в мире по численности армию. Остатвться с ними в паритете не удастся, как бы нам этого не хотелось. Украина вряд ли потянет содержание Вооруженных сил численностью в миллион человек,

– отметил он.

Как же бороться с таким врагом

По мнению Неижпапы, в этой ситуации следует полагаться не на количественные, а на качественные показатели.

Надо позаботиться о хорошо подготовленном квалифицированном персонале, современном технологическом вооружении.

"Сегодняшний мир воюет технологиями, а не количеством штыков, кораблей, самолетов. Технологичность, профессионализм – такими вижу приоритеты Военно-морских сил Украины", – подчеркнул контр-адмирал.

Ранее Неижпапа рассказал, что угроза полномасштабной агрессии со стороны Российской Федерации актуальна с 2014 года и никуда не исчезла.