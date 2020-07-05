Командующий ВМС Алексей Неижпапа отметил, что Украина уже в этом году увеличит количество единиц в Азовском море. Это нужно для обороны и защиты региона.

Неижпапа отметил, что у России больше не получится вести себя так, как она привыкла. Об этом командующий ВМС Украины рассказал в интервью изданию "Думская".

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Он добавил, что в 2020 году Украина увеличит присутствие в Азовском море.

Азовское море – это не лужа Российской Федерации. Если они думают, что они будут себя вести, как привыкли – у них не получится. Мы должны получить из США самые современные катера типа Mark VI – всего 16 единиц,

– сообщил командующий ВМС.

Неижпапа заявил, что часть Mark VI обязательно будет размещаться в Азовском море. Катера имеют ракетные комплексы на борту, поэтому являются более эффективными для этого региона.

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Что известно о катерах Mark VI? Это универсальная платформа, на ней можно установить оружие и оборудование по нескольким направлениям, начиная от функции патрулирования и заканчивая высадкой диверсионных сил возле берега противника, оборудование для поиска и уничтожения мин, ракетные комплексы малой дальности для уничтожения противника.



Mark VI обладают своей информационной системой – все катера этого типа находятся в одном информационном пространстве и передают данные онлайн.

Алексей Неижпапа подчеркнул, что США разработали катера только для себя и никому их даже не предлагали, кроме Украины.



Катера Mark VI / Фото "Корреспондент"