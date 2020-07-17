Міністр оборони Таран відзвітував про готовність ЗСУ до вторгнення Росії з півдня
Міністр оборони України Андрій Таран відзвітував перед Верховною Радою про підготовку до можливого вторгнення Росії з кримського напрямку. За його словами, оборонні потуги держави спрямовані насамперед на попередження обстановки в регіоні.
Для цього вдосконалені інженерні загородження, системи відеоспостереження, дії ВМС і ССО, розповів Андрій Таран. Про це пише 24 канал.
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Ми посилили ведення розвідки, здійснюємо заходи з ротації військ, уточнено їхнє завдання. Також ми організували тісну взаємодію з підрозділами Нацгвардії, поліцією, Службою безпеки України й ДПСУ,
– підкреслив міністр.
За його словами, усі підрозділи, які працюють в районі ООС і на адмінмежі з АР Крим, готові адекватно реагувати на виклики й загрози вздовж державного кордону. Станом на зараз обстановка цілком контрольована.
"Протягом останнього місяця в ЗМІ з'явилося багато повідомлень про можливість збройного нападу Росії й активізації бойових дій. Хочу зазначити: зараз ознак про підготовку бойових дій з боку російських окупаційних військ поблизу адмінмежі не виявлено", – заявив Андрій Таран.
Він запевняє, що на Кримському півострові не зафіксовані дії окупантів, які б підтверджували створення ударних угруповань.
Однак, пам'ятаючи про непередбачуваність рішень керівництва Росії, ЗСУ здійснюють заходи для запобігання й надання відсічі можливим діям з боку Збройних сил РФ,
– запевнив урядовець.
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Крім того, він заявив, що українське військо готується до накопичення російських військ під приводом підготовки навчань "Кавказ-2020". Для цього ЗСУ теж організовують навчання в останні 10 днів вересня "Об'єднані зусилля 2020".
"У межах цих навчань ми перевіримо готовність Генштабу в новій структурі діяти відповідно до стандартів НАТО. Також ми перевіримо вміння організовувати взаємодію з пунктами управління ЗС НАТО", – розповів Таран.
Ймовірна атака Росії з півдня: коротко
- Одним із перших, хто публічно заговорив про ймовірну атаку Росії з Криму на Херсонську область, був екскомандувач ЗС США в Європі. А також про ймовірні провокації в Азовському морі. Згодом він додав, що напад може статися і на Маріуполь й Одесу.
- Згодом його слова підтвердив і командувач Військово-Морських Сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа.
- Військових провокацій під час навчань "Кавказ – 2020" очікують і українські розвідники.
- Натомість у Збройних Силах України не підтвердили до готовності російських військ вдертися на території України в Херсонській області. Однак війська там перевели на підвищену бойову готовність.