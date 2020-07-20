Введенные международным сообществом санкции не заставили Россию отказаться от захвата украинских территорий. Россия постоянно демонстрирует готовность к применению своих войск.

Россия демонстрирует свои зоны влияния на Черном море

Об этом заявил командующий Военно-морских сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа во время телефонного брифинга о начале проведения международных военных учений Sea Breeze – 2020, пишет УНИАН.

Война с Российской Федерацией продолжается с 2014 года. Военно-морские силы первыми столкнулись с этим в Крыму. К сожалению, санкции, введенные ЕС и США, еще не (достигли) полного успеха, и Российская Федерация не отказалась от своих намерений,

– сказал Неижпапа.

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Он отметил, что корабли Черноморского флота РФ достаточно активны в Черном море, в частности вблизи месторождений газа. А в Азовском море находятся судна ФСБ России, и российские военные корабли осуществляют контроль за судоходством в Керченском проливе.

"Россия показывает всем, что Азовское и Черное море – это ее зона влияния", – подчеркивает Неижпапа.

Зато командующий Шестым флотом ВМС США вице-адмирал Юджин Блэк во время телефонного брифинга уклонился от ответа на вопрос о возможной угрозе вторжения РФ из Крыма. Однако высказал мнение, что Россия не является доминирующей страной в Черном море.

"Я не думаю, что Россия имеет доминирующее положение в Черном море. Это международные воды. Военно-морские силы США действуют там, как и ВМС многих других стран, мирным путем", – подчеркнул Блэк.

Он напомнил, что в Черном море проводят военные учения ВМС разных стран. Все они придерживаются положений международного морского права и Конвенции Монтрё.

Что известно о Sea Breeze-2020? Из-за пандемии коронавируса международные военные учения See Breeze, которые должны были состояться в Украине и за ее пределами в 2020 году, частично отменят или изменят формат. Учения начались 20 июля и продлятся 7 дней. Они будут только на море, то есть с участием только кораблей и самолетов, без сухопутных подразделений. Кроме Украины и США, в учениях принимают участие около 20 стран, в том числе Болгария, Грузия, Испания, Румыния, Турция и Норвегия. Важно, что впервые в этом году к проведению See Breeze присоединились Япония и Южная Корея.

Россия хочет захватить Мариуполь и Одессу

Россия, вероятно, изучает, как далеко она может зайти без надлежащей реакции Запада. Экс-командир Вооруженных сил США в Европе генерал Бен Ходжес прогнозирует, что Россия может напасть на Украину в сентябре, потому что хочет расширить контроль над всем украинским побережьем. Поэтому удар возможен не только со стороны Херсона, но и Мариуполя. Ранее Ходжес заявлял, что после Херсона Россия может захватить и Одессу.

Что известно о возможных военных планах России