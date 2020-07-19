Кілька районів Сімферополя залишились без водопостачання. Окупаційна влада Криму пояснює це аварійними роботами.

Окупаційна влада каже, що проводить аварійні роботи

Також без води жителі села Льговське Кіровського району. Про це інформують "Крим.Реалії".

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У Сімферополі без води такі мікрорайони:

Петровська Балка,

Біле,

Сонячна долина,

Старе місто,

Кам'янка,

Хошкельди,

Сергіївка,

Лугове.

Місцевим жителям обіцяють підвозити питну воду спеціалізованим транспортом за графіком. Окупаційна влада каже, що це – аварійно-відновлювальні роботи. Проте за повідомленнями місцевих ЗМІ, такі роботи проводять мало не щотижня.

Жителів півострова просять ощадливо використовувати воду

Натомість "Вода Криму" розмістила оголошення, у якому просила жителів анексованого півострова раціонально ставитись до водних ресурсів.

Зверніть увагу! На початку липня жителі Сімферополя скаржились на якість води, яка тече з кранів. Фільтри забивало піском та мулом.



Коротко про проблеми з водопостачанням в анексованому Криму