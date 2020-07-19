В окупованому Криму знову проблеми з водою: частина Сімферополя без водопостачання
Кілька районів Сімферополя залишились без водопостачання. Окупаційна влада Криму пояснює це аварійними роботами.
Окупаційна влада каже, що проводить аварійні роботи
Також без води жителі села Льговське Кіровського району. Про це інформують "Крим.Реалії".
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У Сімферополі без води такі мікрорайони:
- Петровська Балка,
- Біле,
- Сонячна долина,
- Старе місто,
- Кам'янка,
- Хошкельди,
- Сергіївка,
- Лугове.
Місцевим жителям обіцяють підвозити питну воду спеціалізованим транспортом за графіком. Окупаційна влада каже, що це – аварійно-відновлювальні роботи. Проте за повідомленнями місцевих ЗМІ, такі роботи проводять мало не щотижня.
Жителів півострова просять ощадливо використовувати воду
Натомість "Вода Криму" розмістила оголошення, у якому просила жителів анексованого півострова раціонально ставитись до водних ресурсів.
Коротко про проблеми з водопостачанням в анексованому Криму
- 85% потреб півострова у прісній воді завжди забезпечувала материкова Україна через Північно-Кримський канал. Після анексії Криму у 2014 році Україна водопостачання припинила.
- Влітку 2020-го ситуація з водою стала погіршуватися через посуху.
- Станом на початок літа рівень наповнення водосховищ природного стоку Криму виявився у понад два рази нижчим, ніж до літа минулого року.
- У Сімферополі обміліло водосховище, тому в місто вперше в історії почали подавати артезіанську воду.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявили, що питання відновлення води в Крим наразі не розглядають.
- Згідно з нормами міжнародного права Росія сама повинна вирішувати проблеми окупованих територій.