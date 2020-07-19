В оккупированном Крыму снова проблемы с водой: часть Симферополя без водоснабжения
Несколько районов Симферополя остались без водоснабжения. Оккупационные власти Крыма объясняют это аварийными работами.
Оккупационные власти говорят, что проводят аварийные работы
Также без воды жители села Льговское Кировского района. Об этом информируют "Крым.Реалии".
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В Симферополе без воды такие микрорайоны:
- Петровская Балка,
- Белое,
- Солнечная долина,
- Старый город,
- Каменка,
- Хошкельды,
- Сергеевка,
- Луговое.
Местным жителям обещают подвозить питьевую воду специализированным транспортом по графику. Оккупационные власти говорят, что это – аварийно-восстановительные работы. Однако по сообщениям местных СМИ, такие работы проводят чуть ли не еженедельно.
Жителей полуострова просят экономно использовать воду
Зато "Вода Крыма" разместила объявление, в котором просила жителей аннексированного полуострова рационально относиться к водным ресурсам.
Коротко о проблемах с водоснабжением в аннексированном Крыму
- 85% потребностей полуострова в пресной воде всегда обеспечивала материковая Украина через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма в 2014 году Украина водоснабжение прекратила.
- Летом 2020-го ситуация с водой стала ухудшаться из-за засухи.
- По состоянию на начало лета уровень наполнения водохранилищ естественного стока Крыма оказался более чем в два раза ниже, чем до лета прошлого года.
- В Симферополе обмелело водохранилище, поэтому в город впервые в истории начали подавать артезианскую воду.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявили, что вопрос восстановления воды в Крым пока не рассматривают.
- Согласно нормам международного права Россия сама должна решать проблемы оккупированных территорий.