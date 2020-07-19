Несколько районов Симферополя остались без водоснабжения. Оккупационные власти Крыма объясняют это аварийными работами.

Оккупационные власти говорят, что проводят аварийные работы

Также без воды жители села Льговское Кировского района. Об этом информируют "Крым.Реалии".

К теме Масштабная засуха набирает обороты: в Крыму высыхает Белогорское водохранилище

В Симферополе без воды такие микрорайоны:

Петровская Балка,

Белое,

Солнечная долина,

Старый город,

Каменка,

Хошкельды,

Сергеевка,

Луговое.

Местным жителям обещают подвозить питьевую воду специализированным транспортом по графику. Оккупационные власти говорят, что это – аварийно-восстановительные работы. Однако по сообщениям местных СМИ, такие работы проводят чуть ли не еженедельно.

Жителей полуострова просят экономно использовать воду

Зато "Вода Крыма" разместила объявление, в котором просила жителей аннексированного полуострова рационально относиться к водным ресурсам.

Обратите внимание! В начале июля жители Симферополя жаловались на качество воды, которая течет из кранов. Фильтры забивало песком и илом.

Коротко о проблемах с водоснабжением в аннексированном Крыму