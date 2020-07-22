Путин посетил аннексированный Крым. У президента Зеленского заявили, что против восстановления водоснабжения на полуостров. Какие планы по Крыму Кремль и Украина могут противопоставить.

Путин постоянно оправдывается за свое преступление

Как рассказал 24 каналу эксперт-международник Игорь Соловей, своими поездками в Крым Путин постоянно обосновывает, в первую очередь, для россиян, во-вторых – для мирового сообщества причину своего преступления.

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Визит Путина в аннексированный Крым – явка с повинной. Президент РФ каждый раз вынужден доказывать, что Крым будто русский. В России даже принимают соответствующие законы о запрете отчуждения территорий. И это означает слабость позиции России,

– отмечает Игорь Соловей.

Путин пытается оправдать незаконный захват Крыма / Фото росСМИ

Во-вторых, Крым работает на утверждение Путина в качестве мачо. А также для того, чтобы показать, что у Путина все под контролем, когда в России возникают проблемы, как сейчас в Хабаровске. (Там больше недели продолжаются протесты против ареста местного губернатора Сергея Фургала. Протестующие убеждены, что арест связан с несогласием Фургала с политикой Кремля – ​​"24").

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"Крым – любимая игрушка Кремля, которая работает в качестве палочки-выручалочки, когда в России возникают сложности. Когда надо показать, что царь – Путин – настоящий и держит все под контролем", – говорит Игорь Соловей.

С какой целью Путин посетил аннексированный Крым

Президент РФ Путин 20 июля приехал в аннексированный Крым. Там Путин принял участие в церемонии закладки новых боевых кораблей для военно-морского флота РФ.

Во время пребывания в Крыму Путин сделал резонансное заявление, что "при Украине в Крыму все постепенно приходило в упадок". По его утверждению, он как будто говорил "с последним премьером Украины, когда были нормальные отношения" (очевидно, с Азаровым – "24"). На вопрос Путина, почему Киев "забирает деньги из Крыма?", его собеседник будто ответил, что деньги, предназначенные для полуострова, были больше нужны другим регионам Украины.

Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест в связи с приездом Путина в аннексированный Крым и Севастополь. Украинские дипломаты требуют от российской стороны немедленно прекратить все международно-противоправные деяния и устранить все последствия, которые они вызвали.

Внимание! Заявления Путина – очередное проявление российской пропаганды. До и во время аннексии Крым был дотационным регионом, как и большинство областей Украины. В 2013 году Крым мог обеспечить свои финансовые потребности на 51,2%.

Россия имеет три плана по восстановлению водоснабжения в Крым

По словам Игоря Соловея, отсутствие подачи днепровской воды в Крым – серьезный вызов для России. Ведь за шесть лет оккупации Россия так и не решила проблему. Это подвергает сомнению и российскую внешнюю политику, и управление крымских коллаборационистов.

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О том, что Украина не возобновит поставки воды в Крым, лучше, убежден международник, чтобы это официально заявил сам президент Зеленский. Хотя есть заявления министра иностранных дел Кулебы и министра по вопросам оккупированных территорий Резникова.

По сообщению нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко, он спросил президента, что тот думает о восстановлении водоснабжения в оккупированный Крым. "Я против, – ответил Зеленский", – говорит нардеп.

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При этом, отмечает Соловей, у Кремля по поводу Крыма и Украины точно есть несколько конвертов с планами. Первый – военная опция, которая была задействована в 2014 году. Второй вариант – политико-дипломатическое давление на Украину через международное сообщество. Третья опция, которая, по его мнению, сейчас менее вероятна, договориться на двусторонних переговорах.

Зеленский против подачи воды в Крым, пока он оккупирован Россией / Фото Офиса президента

И каждый из этих сценариев, по убеждению Соловея, Россия может реализовать. В частности, из-за крымской колаборационистки Поклонской попытки продавить вопрос восстановления воды через международное сообщество. При этом российские военные проводят военные учения у границ Украины и тренируются к высадке на украинском побережье, создавая атмосферу страха.

Чтобы остановить агрессора, по мнению Соловея, санкций недостаточно. Хотя санкции серьезно влияют на Россию, что заметно по истории в Хабаровске.

Россия должна понимать перспективную цену своего вмешательства в Украине. Это возможно при условии сильной украинской армии. Как сказал один из политиков, ВСУ должны стать любимой игрушкой Зеленского. Армия должна быть главным направлением усилий президента,

– подчеркнул Игорь Соловей.