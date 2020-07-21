Возобновление поставок в Крым: какова позицию Зеленского
Президент Владимир Зеленский не поддерживает идею возобновления водоснабжения с материковой Украины в оккупированный Россией Крым.
Що думає Зеленський про відновлення водопостачання до Криму
Про позицію українського лідера повідомив нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці парламентаря.
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Як розповів Яременко, він запитав президента, що той думає про відновлення водопостачання до окупованого Криму.
Я проти, – так лаконічно відповів президент Зеленський,
– каже нардеп.
Крім того, у коментарях до допису Яременка запитали про думку президента щодо виступів артистів, які виступали на півострові: чи можна їм гастролювати на материковій Україні. У відповідь він заявив, що не став би питати про таке Зеленського.
"Є законодавство, є здоровий глузд. Цього достатньо, щоб вирішувати це питання без президента", – зауважив політик.
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Коротко про проблеми з водопостачанням в окупованому Криму
- 85% потреб півострова у прісній воді завжди забезпечувала материкова Україна через Північно-Кримський канал. Після анексії Криму у 2014 році Україна водопостачання припинила.
- Влітку 2020-го ситуація з водою стала погіршуватися через посуху.
- Станом на початок літа рівень наповнення водосховищ природного стоку Криму виявився у понад два рази нижчим, ніж до літа минулого року.
- У Сімферополі обміліло водосховище, тому в місто вперше в історії почали подавати артезіанську воду.
- 19 липня 8 районів кримської столиці залишились без водопостачання. Місцевим жителям пообіцяли підвозити питну воду спеціалізованим транспортом за графіком. Окупаційна влада Криму пояснює це аварійними роботами. Проте, за повідомленнями місцевих ЗМІ, такі роботи проводять мало не щотижня.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявили, що питання відновлення води в Крим наразі не розглядають.
- Згідно з нормами міжнародного права Росія сама повинна вирішувати проблеми окупованих територій.