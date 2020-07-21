Президент Владимир Зеленский не поддерживает идею возобновления водоснабжения с материковой Украины в оккупированный Россией Крым.

Що думає Зеленський про відновлення водопостачання до Криму

Про позицію українського лідера повідомив нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці парламентаря.

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Як розповів Яременко, він запитав президента, що той думає про відновлення водопостачання до окупованого Криму.

Я проти, – так лаконічно відповів президент Зеленський,

– каже нардеп.

Крім того, у коментарях до допису Яременка запитали про думку президента щодо виступів артистів, які виступали на півострові: чи можна їм гастролювати на материковій Україні. У відповідь він заявив, що не став би питати про таке Зеленського.

"Є законодавство, є здоровий глузд. Цього достатньо, щоб вирішувати це питання без президента", – зауважив політик.

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