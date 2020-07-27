Президенты Зеленский и Путин 26 июля провели телефонный разговор по ситуации на Донбассе. О чем говорили президенты и чего ожидать на востоке Украины.

Украина хочет мира на своих условиях

Как рассказал 24 каналу представитель в Kyivstratpro Тарас Семенюк, разговор между Зеленским и Путиным был нужен. Со стороны президента Зеленского, который инициировал разговор, – правильный шаг.

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Зеленский правильно делает, поддерживая прямую коммуникацию с Россией. Это исключает версию Кремля, что о ситуации на Донбассе надо говорить напрямую с оккупационными властями ОРДЛО. Со стороны Украины идет планомерная работа по поиску путей достижения мира на Донбассе. Под лежачий камень вода не течет,

– отмечает Тарас Семенюк.



Путин хочет легализовать через выборы боевиков на Донбассе / Фото Getty

Международник отмечает: Украина хочет мира на своих условиях, а не тех, что нам предлагают в Кремле, или Франции или Германии – ту же так называемую формулу Штайнмайера. Поэтому нынешние инициативы Зеленского по всеобъемлющему прекращению огня на Донбассе, которое началось 27 июля, целесообразны. Это фундаментальная попытка переломить ситуацию.

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О чем Зеленский говорил с Путиным

Зеленский и Путин обсудили выполнение договоренностей, достигнутых "нормандской четверкой" в Париже.

Во время разговора Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. По сообщению офиса Президента, Путин поддержал достижение соглашения о всеобъемлющем прекращении огня, которое началось в 00:01 27 июля.

Президенты также обсудили детали взаимодействия по разминированию Донбасса, разведению войск, открытию новых КПП на линии соприкосновения.

Зеленский поговорил с Путиным об "особом статусе Донбасса", законе о децентрализации, который предусматривает изменения в Конституцию Украины.

Путин выразил свое недовольство принятым 15 июля Верховной Радой постановлением о проведении местных выборов в 2020 году. Мол, это противоречит минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования конфликта.

В Кремле также ждут от Зеленского "реального подтверждения безальтернативности минскому процессу".

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Какими будут последствия нарушения перемирия на Донбассе

По мнению директора социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко, ситуация с переговорами по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе – политический клинч. С одной стороны, Путин не хочет вывести свои войска из оккупированной Кремлем территории Донбасса и дать Украине возможность провести свободные местные выборы. С другой, Зеленский не может военно-политическим путем освободить оккупированные Россией районы Донбасса.

Дипломатические методы в рамках вялого и неэффективного нормандского формата и позорных минских соглашений невозможны. Решение военно-политического конфликта на Донбассе возможно только в рамках "Женевского формата". Когда судьбу этого конфликта быстро и плодотворно могут решить лидеры "США-ЕС-Украина-Россия",

– отмечает Виктор Небоженко.

Эксперты не уверены, что нынешнее перемирие не будет снова сорвано пророссийскими террористами. По словам Тараса Семенюка, Путин не доволен, что Украина не назначила местные выборы в ОРДЛО в октябре.

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"Стратегия Путина очевидна: проведением выборов легитимизировать оккупационную власть ОРДЛО. Чтобы потом уже эта легитимизированная власть вела диалог с Киевом. Впихнуть нам Донбасс на условиях России. Это приведет еще к большему расколу в Украине. В итоге – к дестабилизации в стране, что выгодно Кремлю. Идея о возвращении Украины под контроль России никуда не исчезла", – подчеркивает Семенюк.

Внимание! По сообщению штаба Операции Объединенных сил, оккупанты нарушили перемирие, которое начало действовать с 27 июля. Обстрелы зафиксировали 27 июля между 00:20 и 00:45. Враг из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял украинских защитников 36-й отдельной бригады морской пехоты.



Какими будут для России последствия за нарушение перемирия / Фото Getty

Сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев отмечает: России нужен тотальный контроль над Украиной. А не только над временно оккупированными территориями Донбасса или незаконно аннексированным Крымом. И это фактически подтвердил Путин, который во время телефонного разговора с Зеленским заявил, что принятое постановление о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям. Более того, Путин утверждает, что это ставит под угрозу урегулирование войны на Донбассе.

Россия заинтересована в нынешнем прекращении огня в контексте имплементации формулы Штайнмайера, особого статуса Донбасса, двойного гражданства для украинцев и других требований, заложенных в минских договоренностях,

– напоминает Дмитрий Снегирев.

Поэтому, если Россия увидит невыполнение Украиной политической части минских соглашений, применит постоянную практику – эскалацию напряженности, увеличение количества обстрелов, массовую работу ДРГ, возможно даже обострение боевых действий на определенных локальных участках фронта. По мнению эксперта, если Украина не будет демонстрировать свою договороспособность и выполнять российский план урегулирования ситуации, первыми, кто нарушит договоренности, будут именно российские военные.

Тарас Семенюк отмечает: провокации со стороны кремлевских марионеток на Донбассе точно будут. Москва заявит, что Киев должен общаться с террористами, чтобы заставить нас выполнять условия России. Стандартная позиция Кремля, что они якобы не имеют влияния не боевиков.

Посмотрим, как на этот раз боевики будут придерживаться соглашения о прекращении огня. Надо максимально давить на Россию, чтобы они выполняли соглашение. Юридических последствий срыва перемирия нет. Но есть политические и репутационные. Новое соглашение о перемирии поддержали Папа Римский Франциск и генсек ООН Антониу Гутерриш. И тот, кто первым нарушит соглашение, будет нести политическую ответственность,

– подчеркнул Семенюк.