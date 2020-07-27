Путин хочет ослабить Украину путем вторжения и оккупации Донбасса, – Волкер
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркнул, что Украина должна сохранять мирную позицию и придерживаться минских договоренностей. В то же время Россия делает все, чтобы нарушить свои обязательства в рамках минского процесса.
Россия стремится ослабить Украину
По мнению Курта Волкера, стремление РФ ослабить Украину путем вторжения и оккупации Донбасса не работают. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".
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Он добавил, что Украина должна и дальше занимать мирную позицию.
Вы делаете все необходимое с вашей стороны, а вот Россия постоянно нарушает минские соглашения. Важно, чтобы Украина сохранила эту позицию. Дело в том, что Россия делает все это специально. Она стремится ослабить Украину путем вторжения и оккупации Донбасса, а это не работает,
– подчеркнул Волкер.
Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины объяснил, если Украина будет развиваться демократически, экономически и интегрироваться с Западом, то Россия осознает, что вторжение, оккупация и убийства украинцев не имеют никакого смысла.
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На Донбассе началось новое перемирие
- Новое перемирие на Донбассе заработало с 27 июля в 00:01, то есть в ночь на понедельник.
- Несмотря на то, что все предыдущие перемирия были успешно сорваны боевиками, Владимир Зеленский считает, что это "точно должно заработать".
- Принципиальной разницей является система наказаний за срыв перемирия. Хотя реальное наказание могут понести только украинские воины, ведь на оккупированной части Донбасса нет правового поля.