Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркнул, что Украина должна сохранять мирную позицию и придерживаться минских договоренностей. В то же время Россия делает все, чтобы нарушить свои обязательства в рамках минского процесса.

Россия стремится ослабить Украину

По мнению Курта Волкера, стремление РФ ослабить Украину путем вторжения и оккупации Донбасса не работают. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

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Он добавил, что Украина должна и дальше занимать мирную позицию.

Вы делаете все необходимое с вашей стороны, а вот Россия постоянно нарушает минские соглашения. Важно, чтобы Украина сохранила эту позицию. Дело в том, что Россия делает все это специально. Она стремится ослабить Украину путем вторжения и оккупации Донбасса, а это не работает,

– подчеркнул Волкер.

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины объяснил, если Украина будет развиваться демократически, экономически и интегрироваться с Западом, то Россия осознает, что вторжение, оккупация и убийства украинцев не имеют никакого смысла.

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На Донбассе началось новое перемирие

Новое перемирие на Донбассе заработало с 27 июля в 00:01, то есть в ночь на понедельник.

Несмотря на то, что все предыдущие перемирия были успешно сорваны боевиками, Владимир Зеленский считает, что это "точно должно заработать".

Принципиальной разницей является система наказаний за срыв перемирия. Хотя реальное наказание могут понести только украинские воины, ведь на оккупированной части Донбасса нет правового поля.

Что конкретно предусматривает соглашение – читайте здесь.