По мнению бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, переизбрание Александра Лукашенко президентом Беларуси почти гарантировано.

Волкер зауважив, що Лукашенко посадив за ґрати всіх, хто був проти нього, тож, такий розвиток подій є цілком логічним. Про це він сказав в інтерв'ю Крим.Реалії.

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Також Волкер не вважає, що Росія планує втручатися у справи Білорусі.

Якби Кремль вважав, що російське втручання все ж необхідне, вони зробили б так, щоб про це втручання попросила сама Білорусь. Тоді б це виглядало як такий дружній жест,

– пояснив Курт Волкер.

Він сказав, що глядачі мають розуміти, що "Москва чи не повністю контролює білоруські спецслужби". І якби росіяни захотіли втрутитися, вони б не мали жодних проблем.

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