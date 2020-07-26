На думку колишнього спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера, переобрання Олександра Лукашенка президентом Білорусі майже гарантоване.

Волкер зауважив, що Лукашенко посадив за ґрати всіх, хто був проти нього, тож, такий розвиток подій є цілком логічним. Про це він сказав в інтерв'ю Крим.Реалії.

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Також Волкер не вважає, що Росія планує втручатися у справи Білорусі.

Якби Кремль вважав, що російське втручання все ж необхідне, вони зробили б так, щоб про це втручання попросила сама Білорусь. Тоді б це виглядало як такий дружній жест,

– пояснив Курт Волкер.

Він сказав, що глядачі мають розуміти, що "Москва чи не повністю контролює білоруські спецслужби". І якби росіяни захотіли втрутитися, вони б не мали жодних проблем.

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