Переобрання Лукашенка майже гарантоване, – Курт Волкер
На думку колишнього спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера, переобрання Олександра Лукашенка президентом Білорусі майже гарантоване.
Волкер зауважив, що Лукашенко посадив за ґрати всіх, хто був проти нього, тож, такий розвиток подій є цілком логічним. Про це він сказав в інтерв'ю Крим.Реалії.
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Також Волкер не вважає, що Росія планує втручатися у справи Білорусі.
Якби Кремль вважав, що російське втручання все ж необхідне, вони зробили б так, щоб про це втручання попросила сама Білорусь. Тоді б це виглядало як такий дружній жест,
– пояснив Курт Волкер.
Він сказав, що глядачі мають розуміти, що "Москва чи не повністю контролює білоруські спецслужби". І якби росіяни захотіли втрутитися, вони б не мали жодних проблем.
Цікаво Опоненту Лукашенка на президентських виборах знов продовжили арешт
Білоруських опозиціонерів масово садять до в'язниці
- Зауважимо, що влада Білорусі радикально налаштована проти опонентів чинного президента країни Олександра Лукашенка. Підтвердженням цього є неодноразові затримання активістів та кандидатів у президенти під час мирних мітингів.
- Так, один опозиціонер Лукашенка Сергій Тихановський перебуває під вартою, днями суд продовжив йому арешт на 15 діб.
- На Тихановського повісили адміністративне правопорушення, тому кандидатом у президенти зареєструвалася його дружина – Світлана Тихановська. Їй довелося вивезти своїх дітей з Білорусі до Євросоюзу через погрози того, що влада може їх відібрати.
- Білоруський опозиціонер та екскандидат у президенти Валерій Цепкало також терміново покинув країну. Разом зі собою він взяв дітей. Причиною цьому стала інформація про його можливий арешт.