Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер наголосив, що Україна повинна зберігати мирну позицію та дотримуватися мінських домовленостей. Водночас Росія робить усе, щоб порушити свої зобов'язання у межах мінського процесу.

Росія прагне послабити Україну

На думку Курта Волкера, прагнення РФ послабити Україну шляхом вторгнення й окупації Донбасу не працюють. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Він додав, що Україна повинна й надалі обіймати мирну позицію.

Ви робите все необхідне з вашого боку, а от Росія постійно порушує мінські угоди. Важливо, щоб Україна зберегла цю позицію. Річ у тім, що Росія робить усе це спеціально. Вона прагне послабити Україну шляхом вторгнення й окупації Донбасу, а це не працює,

– наголосив Волкер.

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України пояснив, якщо Україна розвиватиметься демократично, економічно та інтегруватиметься із Заходом, то Росія усвідомить, що вторгнення, окупація і вбивства українців не мають ніякого сенсу.

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На Донбасі почалося нове перемир'я

Нове перемир'я на Донбасі запрацювало з 27 липня о 00:01, тобто в ніч на понеділок.

Попри те, що всі попередні перемир'я були успішно зірвані бойовиками, Володимир Зеленський вважає, що це "точно має запрацювати".

Принциповою різницею є система покарань за зрив перемир'я. Хоча реальне покарання можуть понести лише українські воїни, адже на окупованій частині Донбасу немає правового поля.

Що конкретно передбачає угода – читайте тут.