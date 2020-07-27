Путін хоче послабити Україну шляхом вторгнення й окупації Донбасу, – Волкер
Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер наголосив, що Україна повинна зберігати мирну позицію та дотримуватися мінських домовленостей. Водночас Росія робить усе, щоб порушити свої зобов'язання у межах мінського процесу.
Росія прагне послабити Україну
На думку Курта Волкера, прагнення РФ послабити Україну шляхом вторгнення й окупації Донбасу не працюють. Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".
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Він додав, що Україна повинна й надалі обіймати мирну позицію.
Ви робите все необхідне з вашого боку, а от Росія постійно порушує мінські угоди. Важливо, щоб Україна зберегла цю позицію. Річ у тім, що Росія робить усе це спеціально. Вона прагне послабити Україну шляхом вторгнення й окупації Донбасу, а це не працює,
– наголосив Волкер.
Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України пояснив, якщо Україна розвиватиметься демократично, економічно та інтегруватиметься із Заходом, то Росія усвідомить, що вторгнення, окупація і вбивства українців не мають ніякого сенсу.
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На Донбасі почалося нове перемир'я
- Нове перемир'я на Донбасі запрацювало з 27 липня о 00:01, тобто в ніч на понеділок.
- Попри те, що всі попередні перемир'я були успішно зірвані бойовиками, Володимир Зеленський вважає, що це "точно має запрацювати".
- Принциповою різницею є система покарань за зрив перемир'я. Хоча реальне покарання можуть понести лише українські воїни, адже на окупованій частині Донбасу немає правового поля.