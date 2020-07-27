У ТКГ говорять про значні тактичні плюси від нового режиму припинення вогню
У Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі вважають нове припинення вогню від 27 липня тактичним плюсом. У разі, якщо його буде порушено, Росія не зможе просто "відмахнутися" від того, що є безпосередньою стороною конфлікту.
Про це розповів в ефірі одного з телеканалів представник політичної підгрупи в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, пише "РБК-Україна".
Важливо знати На Донбасі почав діяти режим припинення вогню
За його словами, Путіну вже важко буде сказати, що він не сторона конфлікту в разі порушення режиму "тиші". Окрім того, у спільній заяві Німеччини і Франції – членів "нормандської четвірки", йдеться про схвалення нової угоди.
Укріпити в майбутньому це перемир'я на нормандському саміті планує президент Зеленський.
Наш президент говорить про те, що він хоче, щоб на "нормандській зустрічі" вже чотирма лідерами це перемир'я було підписано. Тому тактичні плюси від цього перемир'я я вважаю значними,
– сказав Гармаш.
Водночас Гармаш зазначив, що не вірить у тривале встановлення "тиші" на Донбасі.
Що передбачають домовленості
Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Погоджене Україною та Росією й підтримане ОБСЄ рішення прийняли на зустрічі Тристоронньої контактної групи напередодні.
- Заборона на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літаючих апаратів сторін.
- Заборона на застосування вогню.
- Заборона на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.
- Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.
- Створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.
- У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.