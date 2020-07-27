У Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі вважають нове припинення вогню від 27 липня тактичним плюсом. У разі, якщо його буде порушено, Росія не зможе просто "відмахнутися" від того, що є безпосередньою стороною конфлікту.

Про це розповів в ефірі одного з телеканалів представник політичної підгрупи в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, пише "РБК-Україна".

Важливо знати На Донбасі почав діяти режим припинення вогню

За його словами, Путіну вже важко буде сказати, що він не сторона конфлікту в разі порушення режиму "тиші". Окрім того, у спільній заяві Німеччини і Франції – членів "нормандської четвірки", йдеться про схвалення нової угоди.

Укріпити в майбутньому це перемир'я на нормандському саміті планує президент Зеленський.

Наш президент говорить про те, що він хоче, щоб на "нормандській зустрічі" вже чотирма лідерами це перемир'я було підписано. Тому тактичні плюси від цього перемир'я я вважаю значними,

– сказав Гармаш.

Водночас Гармаш зазначив, що не вірить у тривале встановлення "тиші" на Донбасі.

Що передбачають домовленості

Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Погоджене Україною та Росією й підтримане ОБСЄ рішення прийняли на зустрічі Тристоронньої контактної групи напередодні.