В Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают новое прекращение огня с 27 июля тактическим плюсом. В случае, если он будет нарушен, Россия не сможет просто "отмахнуться" от того, что является непосредственной стороной конфликта.

Об этом рассказал в эфире одного из телеканалов представитель политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, пишет "РБК-Украина".

Важно знать На Донбассе начал действовать режим прекращения огня

По его словам, Путину уже трудно будет сказать, что он не сторона конфликта в случае нарушения режима "тишины". Кроме того, в совместном заявлении Германии и Франции – членов "нормандской четверки", речь идет о принятии нового соглашения.

Укрепить в будущем это перемирие на нормандском саммите планирует президент Зеленский.

Наш президент говорит о том, что он хочет, чтобы на" нормандской встрече " уже четырьмя лидерами это перемирие было подписано. Поэтому тактические плюсы от этого перемирия я считаю значительными,

– сказал Гармаш.

В то же время Гармаш отметил, что не верит в длительное установление "тишины" на Донбассе.

Что предусматривают договоренности

Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 00:01 27 июля 2020 года. Согласовано Украиной и Россией и поддержанное ОБСЕ решение приняли на встрече Трехсторонней контактной группы накануне.