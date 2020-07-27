В ТКГ говорят о значительных тактических плюсах от нового прекращения огня
В Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе считают новое прекращение огня с 27 июля тактическим плюсом. В случае, если он будет нарушен, Россия не сможет просто "отмахнуться" от того, что является непосредственной стороной конфликта.
Об этом рассказал в эфире одного из телеканалов представитель политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш, пишет "РБК-Украина".
Важно знать На Донбассе начал действовать режим прекращения огня
По его словам, Путину уже трудно будет сказать, что он не сторона конфликта в случае нарушения режима "тишины". Кроме того, в совместном заявлении Германии и Франции – членов "нормандской четверки", речь идет о принятии нового соглашения.
Укрепить в будущем это перемирие на нормандском саммите планирует президент Зеленский.
Наш президент говорит о том, что он хочет, чтобы на" нормандской встрече " уже четырьмя лидерами это перемирие было подписано. Поэтому тактические плюсы от этого перемирия я считаю значительными,
– сказал Гармаш.
В то же время Гармаш отметил, что не верит в длительное установление "тишины" на Донбассе.
Что предусматривают договоренности
Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 00:01 27 июля 2020 года. Согласовано Украиной и Россией и поддержанное ОБСЕ решение приняли на встрече Трехсторонней контактной группы накануне.
- Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летающих аппаратов сторон.
- Запрет на применение огня.
- Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.
- Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщения о них координатора ТКГ, который сообщает об этом всех ее участников.
- Создание и применение координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня.
- Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководству вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.