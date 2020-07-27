В МИД Германии заявили, что Берлин выступает против возвращения России в "большую семерку" без решения вопросов временной оккупации Крыма и Донбасса. Из организации РФ исключили в 2014 году.

Германия о возвращении РФ в "Большую семерку"

Причиной исключения России из G7 стала аннексия Крыма и вмешательство на востоке Украины, заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, пишет Rheinische Post.

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До тех пор, пока у нас нет решения (этих вопросов – 24 канал), я не вижу никаких шансов (для возвращения России – 24 канал),

– отметил Маас.

По его словам, Европа не может проигнорировать временную оккупацию Крыма "и принять к сведению, что в 21 веке границы в Европе просто так перекраиваются".

Глава немецкого МИД назвал отношения с Россией "сложными". Маас отметил, что прогресс выполнения договоренностей, достигнутый на саммите "нормандской четверки" в декабре 2019 года, идет "крайне медленно".

В частности, так и не выполнили полностью договоренность о разведении сил.

Важно! Согласно решению ТКГ, с 27 июля началось полное прекращение огня на Донбассе.

Что этому предшествовало

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении пригласить Россию на саммит G7 в качестве наблюдателя.

Также в конце мая американский лидер предложил расширить формат G7, вернув Россию. Кроме того, он предлагал пригласить на саммит представителей Индии, Южной Кореи и Австралии.

Заметим, что глава Белого дома считает G7 неэффективным именно из-за отсутствия России в организации. Он считает, что многое из обсуждаемого на саммите касается Путина, поэтому "было бы хорошо, если бы он участвовал в обсуждениях".

Против такого решения выступили Великобритания, Канада и ЕС.

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