Не вижу шансов возвращения РФ в G7 без решения проблем Крыма и Донбасса, – МИД Германии
В МИД Германии заявили, что Берлин выступает против возвращения России в "большую семерку" без решения вопросов временной оккупации Крыма и Донбасса. Из организации РФ исключили в 2014 году.
Германия о возвращении РФ в "Большую семерку"
Причиной исключения России из G7 стала аннексия Крыма и вмешательство на востоке Украины, заявил министр иностранных дел Германии Гайко Маас, пишет Rheinische Post.
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До тех пор, пока у нас нет решения (этих вопросов – 24 канал), я не вижу никаких шансов (для возвращения России – 24 канал),
– отметил Маас.
По его словам, Европа не может проигнорировать временную оккупацию Крыма "и принять к сведению, что в 21 веке границы в Европе просто так перекраиваются".
Глава немецкого МИД назвал отношения с Россией "сложными". Маас отметил, что прогресс выполнения договоренностей, достигнутый на саммите "нормандской четверки" в декабре 2019 года, идет "крайне медленно".
В частности, так и не выполнили полностью договоренность о разведении сил.
Важно! Согласно решению ТКГ, с 27 июля началось полное прекращение огня на Донбассе.
Что этому предшествовало
- Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении пригласить Россию на саммит G7 в качестве наблюдателя.
- Также в конце мая американский лидер предложил расширить формат G7, вернув Россию. Кроме того, он предлагал пригласить на саммит представителей Индии, Южной Кореи и Австралии.
- Заметим, что глава Белого дома считает G7 неэффективным именно из-за отсутствия России в организации. Он считает, что многое из обсуждаемого на саммите касается Путина, поэтому "было бы хорошо, если бы он участвовал в обсуждениях".
- Против такого решения выступили Великобритания, Канада и ЕС.
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Что известно о G7 и исключении из нее РФ?
В "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Международный клуб образовали в 1976 году. На форумах G7 в основном обсуждали и согласовывали позиции по актуальным международным проблемам.
Россию допустили до встреч "Большой семерки" на условиях слушателя в 1991 году. А с 1997 и до 2014 группа работала как G8 ("Большая восьмерка"). Однако в 2018 году РФ исключили из клуба за агрессию против Украины в 2014 году.