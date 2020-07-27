Не бачимо шансів повернення РФ до G7 без вирішення питань Криму й Донбасу, – МЗС Німеччини
У МЗС Німеччини заявили, що Берлін виступає проти повернення Росії до "Великої сімки" до вирішення питань тимчасової окупації Криму й Донбасу. З організації РФ виключили в 2014 році.
Німеччина про повернення РФ у "Велику сімку"
Причиною виключення Росії з G7 стала анексія Криму й втручання на сході України, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, пише Rheinische Post.
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До тих пір, поки в нас немає вирішення (цих питань – 24 канал), я не бачу жодних шансів (для повернення Росії – 24 канал,
– зазначив Маас.
За його словами, Європа не може проігнорувати тимчасову окупацію Криму "й узяти до уваги, що в 21 столітті кордони в Європі просто так перекроюються".
Глава німецького МЗС назвав відносини з Росією "складними". Маас відзначив, що прогрес виконання домовленостей, досягнутих на саміті "нормандської четвірки" в грудні 2019 року, йде "вкрай повільно".
Зокрема, так і не виконали повністю домовленість про розведення сил.
Що цьому передувало
- Раніше президент США Дональд Трамп заявив про намір запросити Росію на саміт G7 як спостерігача.
- Також наприкінці травня американський лідер запропонував розширити формат G7, повернувши до нього Росію. Окрім того, він пропонував запросити на саміт представників Індії, Південної Кореї та Австралії.
- Зауважимо, що очільник Білого дому вважає G7 неефективним саме через відсутність Росії в організації. Він вважає, що багато з обговорюваного на саміті стосується Путіна, відтак "було б добре, якби він брав участь в обговореннях".
- Проти такого рішення виступили Великобританія, Канада та ЄС.
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Що відомо G7 та виключення з неї РФ?До "Великої сімки" входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія. Міжнародний клуб утворили у 1976 році. На форумах G7 здебільшого обговорювали та узгоджували позиції щодо актуальних міжнародних проблем.
Росію допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача у 1991 році. А з 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка"). Однак у 2018 році РФ виключили з клубу через агресію проти України у 2014 році.