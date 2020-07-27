У МЗС Німеччини заявили, що Берлін виступає проти повернення Росії до "Великої сімки" до вирішення питань тимчасової окупації Криму й Донбасу. З організації РФ виключили в 2014 році.

Німеччина про повернення РФ у "Велику сімку"

Причиною виключення Росії з G7 стала анексія Криму й втручання на сході України, заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, пише Rheinische Post.

Читайте також Сенатори США підготували резолюцію проти участі Росії в G7

До тих пір, поки в нас немає вирішення (цих питань – 24 канал), я не бачу жодних шансів (для повернення Росії – 24 канал,

– зазначив Маас.

За його словами, Європа не може проігнорувати тимчасову окупацію Криму "й узяти до уваги, що в 21 столітті кордони в Європі просто так перекроюються".

Глава німецького МЗС назвав відносини з Росією "складними". Маас відзначив, що прогрес виконання домовленостей, досягнутих на саміті "нормандської четвірки" в грудні 2019 року, йде "вкрай повільно".

Зокрема, так і не виконали повністю домовленість про розведення сил.

Важливо! Відповідно до рішення ТКГ, з 27 липня розпочалося повне припинення вогню на Донбасі.

Що цьому передувало

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про намір запросити Росію на саміт G7 як спостерігача.

Також наприкінці травня американський лідер запропонував розширити формат G7, повернувши до нього Росію. Окрім того, він пропонував запросити на саміт представників Індії, Південної Кореї та Австралії.

Зауважимо, що очільник Білого дому вважає G7 неефективним саме через відсутність Росії в організації. Він вважає, що багато з обговорюваного на саміті стосується Путіна, відтак "було б добре, якби він брав участь в обговореннях".

Проти такого рішення виступили Великобританія, Канада та ЄС.

Зверніть увагу Росія не хоче на саміт G7, Кремль вигадав новий формат – "велику п'ятірку"