Жодних переговорів зі США щодо участі Росії у наступному саміті "Великої сімки" (G7) Кремль не веде. Натомість там просувають ідею проведення саміту США, Великої Британії, Франції Китаю та Росії – п’яти постійних членів Ради безпеки ООН.

Участь Росії у саміті "Великої сімки"

Трамп хоче бачити Путіна на G7

Саміт "Великої сімки" організовує президент США Дональд Трамп у 2020 році. Він же активно просуває ідею запросити до участі у заході Росію, нагадує 24 канал.

Зверніть увагу Трамп переніс саміт G7 щонайменше на осінь і хоче запросити Росію

3 липня посол США в Росії Джон Салліван заявив, що Вашингтон веде переговори з МЗС Росії (та іншими країнами, які візьмуть участь у зустрічі G7) "питання про допустимість прийнятної ролі для Росії на цьому саміті".

Але Путін хоче "G5"

Однак, як пише ТАСС, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков спростував факт будь-яких переговорів: "Ніяких таких обговорень ми не вели й не ведемо".

Рябков наголосив, що ідея розширеного саміту G7 не надто вдала з огляду на те, що на ньому планують розглядати "китайський фактор" – і це без присутності представників Китаю.

"Без КНР обговорювати ті чи інші питання в сучасному світі просто неможливо", – наполягає Рябков. Тож, за його словами, Росія наполягає на вже раніше озвученій ініціативі проведення саміту за участю п’яти постійних членів Ради безпеки ООН – США, Великої Британії, Франції, Росії й Китаю.

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Нагадаємо, у США з Китаєм стосунки не надто теплі, а от у Росії – навпаки. Представники Китаю щодо позиції РФ на міжнародних зустрічах майже завжди висловлювали стримане схвалення.

Росія колись була у так званій G8 ("Великій вісімці"), але її виключили за окупацію українського Криму у 2014 році. Зараз Трамп часто говорить, що Путіна треба повернути до "вісімки", але інші країни проти.



Наразі американський президент думає, чи запрошувати Путіна на саміт у статусі гостя.