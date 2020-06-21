Міжнародна спільнота не може допустити повернення Росії до G7, – Зеленський
Міжнародна спільнота не має допустити повернення Росії в G7 поки не буде відновлена територіальна цілісність України. Поки сприяти у цьому питанні офіційному Києву пообіцяли в Канаді.
Про це в інтерв'ю по Skype канадському виданню The Globe and Mail розповів український лідер Володимир Зеленський.
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Джастін Трюдо заявив, що у Росії немає шансів повернутися в G7 до повного відновлення територіальної цілісності України, і ми вдячні за цю підтримку. І я повинен сказати, що не буде жодного рішення, якщо світ не буде тиснути на Росію в цьому питанні,
– наголосив глава держави.
За словами Зеленського, Україні під час пошуку миру з Росією, що, до речі, є "дуже складним і заплутаним" завданням, потрібні її міжнародні союзники. При цьому вони мають твердо триматися під час перемовин.
Що відомо про G7 та участь Росії у цій міжнародній групі:
- До "Великої сімки" входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія. Міжнародний клуб утворили у 1976 році.
- На форумах G7 здебільшого обговорювали та узгоджували позиції щодо актуальних міжнародних проблем.
- Росію допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача у 1991 році. А з 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка").
- Однак у 2018 році РФ виключили з клубу через агресію проти України.
- Нещодавно президент США переніс зустріч лідерів країн "Великої сімки" із червня на вересень. Ба більше, він оголосив, що хоче запросити ще чотирьох лідерів держав, серед яких Росія. Таке рішення розкритикували лідері декількох країн, зокрема Канади і Німеччини.