Міжнародна спільнота не має допустити повернення Росії в G7 поки не буде відновлена територіальна цілісність України. Поки сприяти у цьому питанні офіційному Києву пообіцяли в Канаді.

Про це в інтерв'ю по Skype канадському виданню The Globe and Mail розповів український лідер Володимир Зеленський.

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Джастін Трюдо заявив, що у Росії немає шансів повернутися в G7 до повного відновлення територіальної цілісності України, і ми вдячні за цю підтримку. І я повинен сказати, що не буде жодного рішення, якщо світ не буде тиснути на Росію в цьому питанні,

– наголосив глава держави.

За словами Зеленського, Україні під час пошуку миру з Росією, що, до речі, є "дуже складним і заплутаним" завданням, потрібні її міжнародні союзники. При цьому вони мають твердо триматися під час перемовин.

Що відомо про G7 та участь Росії у цій міжнародній групі: