Международное сообщество не может допустить возвращение России в G7 – Зеленский
Международное сообщество не может допустить возвращение России в G7 пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Пока содействие в этом вопросе официальному Киеву пообещали в Канаде.
Об этом в интервью по Skype канадскому изданию The Globe and Mail рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.
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Джастин Трюдо заявил, что у России нет шансов вернуться в G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины, и мы благодарны за эту поддержку. И я должен сказать, что не будет ни одного решения, если мир не будет давить на Россию в этом вопросе,
– отметил глава государства.
По словам Зеленского, Украине при поиске мира с Россией, что, кстати, является "очень сложной и запутанной" задачей, нужны ее международные союзники. При этом они должны твердо держаться во время переговоров.
Что известно о G7 и участии России в этой международной группе:
- В "Большую семерку" входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Международный клуб образовали в 1976 году.
- На форумах G7 основном обсуждали и согласовывали позиции по актуальным международным проблемам.
- Россию допустили к встречам "Большой семерки" на условиях слушателя в 1991 году. А с 1997 и до 2014 группа работала как G8 ("Большая восьмерка").
- Однако в 2018 году РФ исключили из клуба из-за агрессии против Украины.
- Недавно президент США перенес встречу лидеров стран "Большой семерки" с июня на сентябрь. Более того, он объявил, что хочет пригласить еще четырех лидеров государств, среди которых Россия. Такое решение раскритиковали лидеры нескольких стран, в частности Канады и Германии.