Международное сообщество не может допустить возвращение России в G7 пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины. Пока содействие в этом вопросе официальному Киеву пообещали в Канаде.

Об этом в интервью по Skype канадскому изданию The Globe and Mail рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.

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Джастин Трюдо заявил, что у России нет шансов вернуться в G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины, и мы благодарны за эту поддержку. И я должен сказать, что не будет ни одного решения, если мир не будет давить на Россию в этом вопросе,

– отметил глава государства.

По словам Зеленского, Украине при поиске мира с Россией, что, кстати, является "очень сложной и запутанной" задачей, нужны ее международные союзники. При этом они должны твердо держаться во время переговоров.

Что известно о G7 и участии России в этой международной группе: