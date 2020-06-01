Дональд Трамп переніс саміт G7 щонайменше на осінь та хоче запросити на нього Росію. У Британії заявили, що готові блокувати повернення РФ до складу "Великої сімки".

Під час саміту у Сполучених Штатах Володимир Путін може бути присутнім як гість, заявили в уряді Британії, пише Independent.

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Однак у британському уряді запевняють, що виступатимуть проти будь-якої пропозиції про повернення Росії в G7. Британія не підтримує ініціативу американського президента щодо розширення групи.

Зверніть увагу! Напередодні Дональд Трамп переніс саміт G7 щонайменше на осінь. Президент США заявив також, що хоче запросити на нього Росію.

Зустріч лідерів G7: що відомо

Що відомо про G7?До "Великої сімки" входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія. Міжнародний клуб утворили у 1976 році.



На форумах лідерів країн G7 за участю представників Європейської комісії здебільшого обговорювали та узгоджували позиції щодо актуальних міжнародних проблем.



Росію допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача у 1991 році. А з 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка"). РФ виключили з клубу у 2018 році через агресію проти України.