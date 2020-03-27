Прем'єр Британії Борис Джонсон хворий на коронавірус
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон хворий на Covid-2019. Наразі він перебуває на самоізоляції.
Хоч він і ізольований, але продовжує виконувати обов'язки із керівництва державою. Про це Борис Джонсон написав у своєму твіттері.
До теми Велика Британія пішла на суворий карантин: виходити з дому заборонено
Наразі Велика Британія входить до десятки країн із найбільшим поширенням коронавірусу. Станом на 27 березня вона займає 9 місце із понад 11 тисячами хворих і 580 померлими від Covid-2019.
Коронавірус у Великій Британії
Нещодавно Джонсон заявляв, що Велика Британія може подолати коронавірус протягом 12 тижнів, однак поки невідомо, скільки зусиль і грошей на це піде.
Я думаю, що ми можемо переломити ситуацію протягом наступних 12 тижнів, але це залежить від колективних, рішучих дій,
– заявив прем’єр.
На питання, що він мав на увазі під "переломним моментом", прем'єр-міністр сказав, що уряд "не знає, як довго" триватиме спалах коронавірусу. Проте вже через три дні у всьому королівстві ввели низку обмежень:
- Виходити з дому можна тільки за продуктами чи товарами першої необхідності (магазини з іншими товарами не працюватимуть).
- У крайньому разі можна вийти для пробіжки чи зарядки, але лише один раз на день.
- Також можна вийти, аби звернутися до лікарні.
- На роботу можна їхати, лише якщо вона визнана життєво необхідною.
- Збиратися гуртом, більшим за 2 людей, заборонено (хіба мовиться про сім'ю).
- Закриті будуть спортивні та дитячі майданчики, релігійні установи.
- Скасовуються усі церемонії, включаючи весілля, але не включаючи похорон.
25 березня увесь світ сколихнула новина, що на коронавірус захворів 71-річний принц Чарльз.
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