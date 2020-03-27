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      Прем'єр Британії Борис Джонсон хворий на коронавірус

      - Читать новость на русском
      / GettyImages

      Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон хворий на Covid-2019. Наразі він перебуває на самоізоляції.

      Хоч він і ізольований, але продовжує виконувати обов'язки із керівництва державою. Про це Борис Джонсон написав у своєму твіттері.

      До теми Велика Британія пішла на суворий карантин: виходити з дому заборонено

      Наразі Велика Британія входить до десятки країн із найбільшим поширенням коронавірусу. Станом на 27 березня вона займає 9 місце із понад 11 тисячами хворих і 580 померлими від Covid-2019.

      Коронавірус у Великій Британії

      Нещодавно Джонсон заявляв, що Велика Британія може подолати коронавірус протягом 12 тижнів, однак поки невідомо, скільки зусиль і грошей на це піде. 

      Я думаю, що ми можемо переломити ситуацію протягом наступних 12 тижнів, але це залежить від колективних, рішучих дій,
      – заявив прем’єр.

      На питання, що він мав на увазі під "переломним моментом", прем'єр-міністр сказав, що уряд "не знає, як довго" триватиме спалах коронавірусу. Проте вже через три дні у всьому королівстві ввели низку обмежень:

      • Виходити з дому можна тільки за продуктами чи товарами першої необхідності (магазини з іншими товарами не працюватимуть).
      • У крайньому разі можна вийти для пробіжки чи зарядки, але лише один раз на день.
      • Також можна вийти, аби звернутися до лікарні.
      • На роботу можна їхати, лише якщо вона визнана життєво необхідною.
      • Збиратися гуртом, більшим за 2 людей, заборонено (хіба мовиться про сім'ю).
      • Закриті будуть спортивні та дитячі майданчики, релігійні установи.
      • Скасовуються усі церемонії, включаючи весілля, але не включаючи похорон.

      25 березня увесь світ сколихнула новина, що на коронавірус захворів 71-річний принц Чарльз.  

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини політики Борис Джонсон Велика Британія
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