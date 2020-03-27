Прем'єр Британії Борис Джонсон хворий на коронавірус

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон хворий на Covid-2019. Наразі він перебуває на самоізоляції.

Хоч він і ізольований, але продовжує виконувати обов'язки із керівництва державою. Про це Борис Джонсон написав у своєму твіттері.

До теми Велика Британія пішла на суворий карантин: виходити з дому заборонено

Наразі Велика Британія входить до десятки країн із найбільшим поширенням коронавірусу. Станом на 27 березня вона займає 9 місце із понад 11 тисячами хворих і 580 померлими від Covid-2019.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Коронавірус у Великій Британії

Нещодавно Джонсон заявляв, що Велика Британія може подолати коронавірус протягом 12 тижнів, однак поки невідомо, скільки зусиль і грошей на це піде.

Я думаю, що ми можемо переломити ситуацію протягом наступних 12 тижнів, але це залежить від колективних, рішучих дій,

– заявив прем’єр.

На питання, що він мав на увазі під "переломним моментом", прем'єр-міністр сказав, що уряд "не знає, як довго" триватиме спалах коронавірусу. Проте вже через три дні у всьому королівстві ввели низку обмежень:

Виходити з дому можна тільки за продуктами чи товарами першої необхідності (магазини з іншими товарами не працюватимуть).

У крайньому разі можна вийти для пробіжки чи зарядки, але лише один раз на день.

Також можна вийти, аби звернутися до лікарні.

На роботу можна їхати, лише якщо вона визнана життєво необхідною.

Збиратися гуртом, більшим за 2 людей, заборонено (хіба мовиться про сім'ю).

Закриті будуть спортивні та дитячі майданчики, релігійні установи.

Скасовуються усі церемонії, включаючи весілля, але не включаючи похорон.

25 березня увесь світ сколихнула новина, що на коронавірус захворів 71-річний принц Чарльз.