Премьер Британии Борис Джонсон болен коронавирусом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон болен Covid-2019. Сейчас он находится на самоизоляции.
Хоть он и изолирован, но продолжает выполнять обязанности по руководству государством. Об этом Борис Джонсон написал в своем твиттере.
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Сейчас Великобритания входит в десятку стран с наибольшим распространением коронавируса. По состоянию на 27 марта она занимает 9 место из более 11 тысяч больных и 580 умершими от Covid-2019.
Коронавирус в Великобритании
Недавно Джонсон заявлял, что Великобритания может преодолеть коронавирус в течение 12 недель, однако пока неизвестно, сколько усилий и денег на это уйдет.
Я думаю, что мы можем переломить ситуацию в течение следующих 12 недель, но это зависит от коллективных, решительных действий,
– заявил премьер.
На вопрос, что он имел в виду под "переломным моментом", премьер-министр сказал, что правительство "не знает, как долго продлится вспышка коронавируса. Однако уже через три дня во всем королевстве ввели ряд ограничений:
- Выходить из дома можно только за продуктами или товарами первой необходимости (магазины с другими товарами не будут работать).
- В крайнем случае можно выйти для пробежки или зарядки, но только один раз в день.
- Также можно выйти, чтобы обратиться в больницу.
- На работу можно ехать, только если она признана жизненно необходимой.
- Собираться вместе, больше 2 человек, запрещено (разве речь идет о семье).
- Закрыты будут спортивные и детские площадки, религиозные учреждения.
- Отменяются все церемонии, включая свадьбы, но не включая похороны.
25 марта весь мир всколыхнула новость, что коронавирусом заболел 71-летний принц Чарльз.
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