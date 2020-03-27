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      Премьер Британии Борис Джонсон болен коронавирусом

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      Премьер Британии Борис Джонсон болен коронавирусом / GettyImages

      Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон болен Covid-2019. Сейчас он находится на самоизоляции.

      Хоть он и изолирован, но продолжает выполнять обязанности по руководству государством. Об этом Борис Джонсон написал в своем твиттере.

      К теме Великобритания пошла на строгий карантин: выходить из дома запрещено

      Сейчас Великобритания входит в десятку стран с наибольшим распространением коронавируса. По состоянию на 27 марта она занимает 9 место из более 11 тысяч больных и 580 умершими от Covid-2019.

      Коронавирус в Великобритании

      Недавно Джонсон заявлял, что Великобритания может преодолеть коронавирус в течение 12 недель, однако пока неизвестно, сколько усилий и денег на это уйдет.

      Я думаю, что мы можем переломить ситуацию в течение следующих 12 недель, но это зависит от коллективных, решительных действий,
      – заявил премьер.

      На вопрос, что он имел в виду под "переломным моментом", премьер-министр сказал, что правительство "не знает, как долго продлится вспышка коронавируса. Однако уже через три дня во всем королевстве ввели ряд ограничений:

      • Выходить из дома можно только за продуктами или товарами первой необходимости (магазины с другими товарами не будут работать).
      • В крайнем случае можно выйти для пробежки или зарядки, но только один раз в день.
      • Также можно выйти, чтобы обратиться в больницу.
      • На работу можно ехать, только если она признана жизненно необходимой.
      • Собираться вместе, больше 2 человек, запрещено (разве речь идет о семье).
      • Закрыты будут спортивные и детские площадки, религиозные учреждения.
      • Отменяются все церемонии, включая свадьбы, но не включая похороны.

      25 марта весь мир всколыхнула новость, что коронавирусом заболел 71-летний принц Чарльз.  

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости политики Коронавирус Covid-19 Борис Джонсон Великобритания
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