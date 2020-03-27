Премьер Британии Борис Джонсон болен коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон болен Covid-2019. Сейчас он находится на самоизоляции.

Хоть он и изолирован, но продолжает выполнять обязанности по руководству государством. Об этом Борис Джонсон написал в своем твиттере.

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Сейчас Великобритания входит в десятку стран с наибольшим распространением коронавируса. По состоянию на 27 марта она занимает 9 место из более 11 тысяч больных и 580 умершими от Covid-2019.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Коронавирус в Великобритании

Недавно Джонсон заявлял, что Великобритания может преодолеть коронавирус в течение 12 недель, однако пока неизвестно, сколько усилий и денег на это уйдет.

Я думаю, что мы можем переломить ситуацию в течение следующих 12 недель, но это зависит от коллективных, решительных действий,

– заявил премьер.

На вопрос, что он имел в виду под "переломным моментом", премьер-министр сказал, что правительство "не знает, как долго продлится вспышка коронавируса. Однако уже через три дня во всем королевстве ввели ряд ограничений:

Выходить из дома можно только за продуктами или товарами первой необходимости (магазины с другими товарами не будут работать).

В крайнем случае можно выйти для пробежки или зарядки, но только один раз в день.

Также можно выйти, чтобы обратиться в больницу.

На работу можно ехать, только если она признана жизненно необходимой .

. Собираться вместе, больше 2 человек, запрещено (разве речь идет о семье).

Закрыты будут спортивные и детские площадки, религиозные учреждения.

Отменяются все церемонии, включая свадьбы, но не включая похороны.

25 марта весь мир всколыхнула новость, что коронавирусом заболел 71-летний принц Чарльз.