Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не прийняла запрошення Дональда Трампа відвідати саміт "Великої сімки" через пандемію коронавірусу. Президент США хоче провести зустріч вже у червні.

Франція не візьме участь у саміті G7

Меркель подякувала Трампу за його запрошення на саміт G7 у Вашингтоні, повідомляє Politico з посиланням на слова представника уряду Німеччини Штефана Зайберта.

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Однак наразі, враховуючи загальну ситуацію з пандемією коронавірусу, вона не може погодитися на особисту участь, на подорож до Вашингтона,

– заявив Зайберт.

До слова, Трамп 27 травня повідомив, що намагатиметься провести зустріч за особистої участі усіх лідерів "сімки" біля Вашингтона 10 червня.

Зустріч лідерів G7: що відомо

Саміт мав відбутися у березні 2020 року. Однак зустріч скасували через стрімке поширення коронавірусу у світі.

Однак зустріч скасували через стрімке поширення коронавірусу у світі. У планах було провести саміт у форматі відеоконференції.

Трамп провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном . У Білому домі повідомили, що Макрон погодився приїхати у США.

. У Білому домі повідомили, що Макрон погодився приїхати у США. Прем'єр Канади Джастін Трюдо раніше зазначив, що розгляне пропозицію щодо саміту. Раніше на коронавірус хворіла його дружина, а він перебував на самоізоляції.

раніше зазначив, що розгляне пропозицію щодо саміту. Раніше на коронавірус хворіла його дружина, а він перебував на самоізоляції. Крім того, COVID-19 був і в прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона. Він теж наразі не дав згоди на зустріч.

Що відомо про G7?До "Великої сімки" входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія. Міжнародний клуб утворили у 1976 році.



На форумах лідерів країн G7 за участю представників Європейської комісії обговорювали та узгоджували позиції щодо актуальних міжнародних проблем.



Росію допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача у 1991 році. А з 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка"). РФ виключили з неї у 2018 році за агресію проти України.