Трамп хоче провести зустріч G7 у своїй заміській резиденції

Очільник США заявив, що наступна зустріч учасників G7 може відбутися у його заміській резиденції, що розташована у Кемп-Девіді. Трамп підкреслив, що інші учасники зустрічі починають поступово відмовлятися від санітарних обмежень, введених через поширення коронавірусу.

Трамп додав, що саміт G7 може відбутися раніше, ніж заплановано. Про це він написав у твіттері.

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Раніше в Білому домі повідомили, що Трамп на тлі пандемії коронавірусу вирішив скасувати зустріч лідерів G7 у своїй резиденції в Кемп-Девіді, яка повинна була відбутися в червні. Замість цього саміт планували провести в режимі відеоконференції. Однак зустріч таки може відбутися

Це було б чудовим символом для всіх – нормалізація,

– зазначив глава США.

Now that our Country is “Transitioning back to Greatness”, I am considering rescheduling the G-7, on the same or similar date, in Washington, D.C., at the legendary Camp David. The other members are also beginning their COMEBACK. It would be a great sign to all - normalization! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2020

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