Трамп хоче провести зустріч G7 у своїй заміській резиденції
Очільник США заявив, що наступна зустріч учасників G7 може відбутися у його заміській резиденції, що розташована у Кемп-Девіді. Трамп підкреслив, що інші учасники зустрічі починають поступово відмовлятися від санітарних обмежень, введених через поширення коронавірусу.
Трамп додав, що саміт G7 може відбутися раніше, ніж заплановано. Про це він написав у твіттері.
Важливо Україна може втратити міжнародну підтримку, – G7
Раніше в Білому домі повідомили, що Трамп на тлі пандемії коронавірусу вирішив скасувати зустріч лідерів G7 у своїй резиденції в Кемп-Девіді, яка повинна була відбутися в червні. Замість цього саміт планували провести в режимі відеоконференції. Однак зустріч таки може відбутися
Це було б чудовим символом для всіх – нормалізація,
– зазначив глава США.
G7: що відомо про міжнародний клуб
- "Велика сімка", до якої входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія, сформувалася у 1976 році.
- На форумах лідерів країн G7 за участю представників Європейської комісії обговорювали та узгоджували позиції щодо актуальних міжнародних проблем.
- Росію допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача після руйнування СРСР у 1991 році. Так тривало до 1997 року (у цей період групу називали "G7+1"). З 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка").
- Росію виключили з формату "Великої вісімки" у 2018 році. Такою була реакція найбільших світових лідерів на збройну агресію проти України, анексію Криму та окупацію частини Донбасу.
- Палата представників Конгресу США схвалила резолюцію із закликом не повертати Росію до участі у самітах "Великої сімки" доти, доки вона не припинить агресію в Україні.