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ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Трамп хоче провести зустріч G7 у своїй заміській резиденції

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Зустріч G7 таки відбудеться
Зустріч G7 таки відбудеться / Getty Images

Очільник США заявив, що наступна зустріч учасників G7 може відбутися у його заміській резиденції, що розташована у Кемп-Девіді. Трамп підкреслив, що інші учасники зустрічі починають поступово відмовлятися від санітарних обмежень, введених через поширення коронавірусу.

Трамп додав, що саміт G7 може відбутися раніше, ніж заплановано. Про це він написав у твіттері.

Важливо Україна може втратити міжнародну підтримку, – G7

Раніше в Білому домі повідомили, що Трамп на тлі пандемії коронавірусу вирішив скасувати зустріч лідерів G7 у своїй резиденції в Кемп-Девіді, яка повинна була відбутися в червні. Замість цього саміт планували провести в режимі відеоконференції. Однак зустріч таки може відбутися

Це було б чудовим символом для всіх – нормалізація,
– зазначив глава США.

G7: що відомо про міжнародний клуб

  • "Велика сімка", до якої входять Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція та Японія, сформувалася у 1976 році.
  • На форумах лідерів країн G7 за участю представників Європейської комісії обговорювали та узгоджували позиції щодо актуальних міжнародних проблем.
  • Росію допустили до зустрічей "Великої сімки" на умовах слухача після руйнування СРСР у 1991 році. Так тривало до 1997 року (у цей період групу називали "G7+1"). З 1997 і до 2014 група працювала як G8 ("Велика вісімка").
  • Росію виключили з формату "Великої вісімки" у 2018 році. Такою була реакція найбільших світових лідерів на збройну агресію проти України, анексію Криму та окупацію частини Донбасу.
  • Палата представників Конгресу США схвалила резолюцію із закликом не повертати Росію до участі у самітах "Великої сімки" доти, доки вона не припинить агресію в Україні.
Автор: Альона Захарова
Теги: G7 Дональд Трамп Новини США Новини політики
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