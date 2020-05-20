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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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Трамп хочет провести встречу G7 в своей загородной резиденции

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Встреча G7 таки состоится
Встреча G7 таки состоится / Getty Images

Глава США заявил, что следующая встреча участников G7 может произойти в его загородной резиденции, расположенной в Кэмп-Дэвиде. Трамп подчеркнул, что другие участники встречи начинают постепенно отказываться от санитарных ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

Трамп добавил, что саммит G7 может произойти раньше, чем запланировано. Об этом он написал в Твиттере.

Важно Украина может потерять международную поддержку, – G7

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп на фоне пандемии коронавируса решил отменить встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, которая должна была состояться в июне. Вместо этого саммит планировали провести в режиме видеоконференции. Однако встреча все же может произойти

Это было бы прекрасным символом для всех – нормализация,
– отметил глава США.

G7: что известно о международном клуб

  • "Большая семерка", в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, сформировалась в 1976 году.
  • На форумах лидеров стран G7 с участием представителей Европейской комиссии обсуждали и согласовывали позиции по актуальным международным проблемам.
  • Россию допустили к встречам "Большой семерки" на условиях слушателя после распада СССР в 1991 году. Так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7+1"). С 1997 и до 2014 группа работала как G8 ( "Большая восьмерка").
  • Россию исключили из формата "Большой восьмерки" в 2018 году. Такой была реакция крупнейших мировых лидеров на вооруженную агрессию против Украины, аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса.
  • Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом не возвращать Россию к участию в саммитах "Большой семерки" до тех пор, пока она не прекратит агрессию в Украине.
Автор: Алена Захарова
Теги: G7 Дональд Трамп Новости США Новости политики
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