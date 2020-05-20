Трамп хочет провести встречу G7 в своей загородной резиденции

Глава США заявил, что следующая встреча участников G7 может произойти в его загородной резиденции, расположенной в Кэмп-Дэвиде. Трамп подчеркнул, что другие участники встречи начинают постепенно отказываться от санитарных ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.

Трамп добавил, что саммит G7 может произойти раньше, чем запланировано. Об этом он написал в Твиттере.

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Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп на фоне пандемии коронавируса решил отменить встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, которая должна была состояться в июне. Вместо этого саммит планировали провести в режиме видеоконференции. Однако встреча все же может произойти

Это было бы прекрасным символом для всех – нормализация,

– отметил глава США.

Now that our Country is “Transitioning back to Greatness”, I am considering rescheduling the G-7, on the same or similar date, in Washington, D.C., at the legendary Camp David. The other members are also beginning their COMEBACK. It would be a great sign to all - normalization! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2020

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