Трамп хочет провести встречу G7 в своей загородной резиденции
Глава США заявил, что следующая встреча участников G7 может произойти в его загородной резиденции, расположенной в Кэмп-Дэвиде. Трамп подчеркнул, что другие участники встречи начинают постепенно отказываться от санитарных ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.
Трамп добавил, что саммит G7 может произойти раньше, чем запланировано. Об этом он написал в Твиттере.
Важно Украина может потерять международную поддержку, – G7
Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп на фоне пандемии коронавируса решил отменить встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, которая должна была состояться в июне. Вместо этого саммит планировали провести в режиме видеоконференции. Однако встреча все же может произойти
Это было бы прекрасным символом для всех – нормализация,
– отметил глава США.
G7: что известно о международном клуб
- "Большая семерка", в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, сформировалась в 1976 году.
- На форумах лидеров стран G7 с участием представителей Европейской комиссии обсуждали и согласовывали позиции по актуальным международным проблемам.
- Россию допустили к встречам "Большой семерки" на условиях слушателя после распада СССР в 1991 году. Так продолжалось до 1997 года (в этот период группу называли "G7+1"). С 1997 и до 2014 группа работала как G8 ( "Большая восьмерка").
- Россию исключили из формата "Большой восьмерки" в 2018 году. Такой была реакция крупнейших мировых лидеров на вооруженную агрессию против Украины, аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса.
- Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию с призывом не возвращать Россию к участию в саммитах "Большой семерки" до тех пор, пока она не прекратит агрессию в Украине.