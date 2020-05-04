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      Украина может потерять международную поддержку, – G7.

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      Из-за ситуации с НАБУ Украина может потерять международную поддержку
      Страны "Большой семерки" беспокоит ситуация с антикоррупционными органами Украины / Укринформ

      Если украинский парламент примет закон, который нарушит независимость антикоррупционных органов, то Украина может потерять международную поддержку, считают в G7.

      США, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Япония и Евросоюз поддерживают независимые антикоррупционные органы в Украине. Об этом заявили послы стран "Большой семерки" в твиттере.

      К теме Постоянные атаки и попытки внести законопроекты – это не только против меня, – Сытник

      Законодательство, которое нарушило бы независимость этих институтов, грозит траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества,
      – говорится в сообщении G7.

      Что известно о деле против руководителя НАБУ Артема Сытника

      • Суд признал Артема Сытника коррупционером. Все из-за отдыха в отеле в Ровенской области. Как оказалось, за гостиницу якобы заплатил не сам Сытник, а неизвестный мужчина. Он впоследствии и пожаловался прокуратуре.

      • Сытника оштрафовали на 3 тысячи 400 гривен. Админнарушение заключается в том, что он должен был указать в декларации этот подарок.

      • В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3133 авторства Алексея Гончаренко ( "Европейская солидарность"). Принятие закона позволит увольнять главу НАБУ за административное правонарушение, связанное с коррупцией.

      • Поскольку правонарушение совершено в 2017 – 2019 годах, а потому, согласно законопроекту, Сытника могут уволить задним числом. Однако это напрямую противоречит Конституции Украины.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Новости политики Артем Сытник НАБУ Законодательство Верховная Рада G7
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