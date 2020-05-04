Украина может потерять международную поддержку, – G7.

Если украинский парламент примет закон, который нарушит независимость антикоррупционных органов, то Украина может потерять международную поддержку, считают в G7.

США, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Япония и Евросоюз поддерживают независимые антикоррупционные органы в Украине. Об этом заявили послы стран "Большой семерки" в твиттере.

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Законодательство, которое нарушило бы независимость этих институтов, грозит траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества,

– говорится в сообщении G7.

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