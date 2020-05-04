Украина может потерять международную поддержку, – G7.
Если украинский парламент примет закон, который нарушит независимость антикоррупционных органов, то Украина может потерять международную поддержку, считают в G7.
США, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Япония и Евросоюз поддерживают независимые антикоррупционные органы в Украине. Об этом заявили послы стран "Большой семерки" в твиттере.
К теме Постоянные атаки и попытки внести законопроекты – это не только против меня, – Сытник
Законодательство, которое нарушило бы независимость этих институтов, грозит траектории реформ в Украине и поддержке международного сообщества,
– говорится в сообщении G7.
Что известно о деле против руководителя НАБУ Артема Сытника
-
Суд признал Артема Сытника коррупционером. Все из-за отдыха в отеле в Ровенской области. Как оказалось, за гостиницу якобы заплатил не сам Сытник, а неизвестный мужчина. Он впоследствии и пожаловался прокуратуре.
-
Сытника оштрафовали на 3 тысячи 400 гривен. Админнарушение заключается в том, что он должен был указать в декларации этот подарок.
-
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3133 авторства Алексея Гончаренко ( "Европейская солидарность"). Принятие закона позволит увольнять главу НАБУ за административное правонарушение, связанное с коррупцией.
-
Поскольку правонарушение совершено в 2017 – 2019 годах, а потому, согласно законопроекту, Сытника могут уволить задним числом. Однако это напрямую противоречит Конституции Украины.