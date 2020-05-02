Постоянные атаки и попытки внести законопроекты – это не только против меня, – Сытник

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что олигархи и чиновники осуществляют постоянные атаки не только против него. Речь идет о сотнях работников НАБУ и желании уничтожить учреждение вообще.

Об этом он рассказал в интервью в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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"Постоянные атаки и попытки внести законопроекты – это не атака персонально против меня. Кроме меня в НАБУ работают еще около 700 работников. Они и расследовали эти дела, о которых мы уже достаточно долго говорим", – сказал Сытник.

По его словам, именно эти люди, команда НАБУ, будут под большим давлением, если система потеряет свою независимость.

Я буду все делать для того, чтобы она была защищена от политического влияния, была независимой и могла в дальнейшем продолжать ту работу, которую мы делали до этого,

– заявил Сытник.

"Есть желание это учреждение остановить, потому что оно, по мнению большинства олигархов, зашло слишком далеко. Зашло до того, что есть дела, есть подозрения, и некоторым олигархам их уже объявили. Поэтому задача не просто уволить определенное лицо, задача – остановить тот институт, который был создан именно для таких дел", – добавил директор НАБУ.

Что известно о деле Сытника? Суд признал Артема Сытника коррупционером. Все из-за отдыха в отеле в Ровенской области. Как оказалось, за гостиницу якобы заплатил не сам Сытник, а неизвестный мужчина. Он впоследствии и пожаловался в прокуратуру.



Ситника оштрафовали на 3 тысячи 400 гривен. Админнарушение заключается в том, что он должен был указать в декларации этот подарок. Правонарушение совершено в 2017 – 2019 годах, а потому, согласно законопроекту, Сытника могут уволить задним числом. Однако это напрямую противоречит Конституции Украины.

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