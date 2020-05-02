Постійні атаки та спроби внести законопроєкти – це не лише проти мене, – Ситник
Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що олігархи та чиновники здійснюють постійні атаки не лише проти нього. Йдеться про сотні працівників НАБУ та бажання знищити установу взагалі.
Про це він розповів в інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.
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"Постійні атаки та спроби внести законопроєкти – це не атака персонально проти мене. Окрім мене в НАБУ працюють ще майже 700 працівників. Вони й розслідували ці справи, про які ми вже достатньо довго говоримо", – сказав Ситник.
За його словами, саме ці люди, команда НАБУ, будуть під великим тиском, якщо система втратить свою незалежність.
Я буду все робити для того, аби вона була захищена від політичного впливу, була незалежною і могла в подальшому продовжувати ту роботу, яку ми робили перед цим,
– заявив Ситник.
"Є бажання цю інституцію зупинити, тому що вона, на думку більшості олігархів, зайшла надто далеко. Зайшла до того, що є справи, є підозри, і деяким олігархам їх вже оголошено. Тому завдання не просто звільнити певну особу, завдання – зупинити ту інституцію, яка була створена саме для таких справ", – додав директор НАБУ.
Що відомо про справу щодо Ситника? Суд визнав Артема Ситника корупціонером. Все через відпочинок у готелі в Рівненській області. Як виявилось, за готель нібито заплатив не сам Ситник, а невідомий чоловік. Він згодом і поскаржився прокуратурі.
Ситника оштрафували на 3 тисячі 400 гривень. Адмінпорушення полягає в тому, що він мав вказати в декларації цей подарунок. Правопорушення скоєне у 2017 – 2019 роках, а тому, згідно з законопроєктом, Ситника можуть звільнити заднім числом. Однак це напряму суперечить Конституції України.
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