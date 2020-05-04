Україна може втратити міжнародну підтримку, – G7
Якщо український парламент ухвалить законодавство, яке порушить незалежність антикорупційних органів, то Україна може втратити міжнародну підтримку, вважають у G7.
США, Канада, Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія та Японія та Євросоюз підтримують незалежні антикорупційні органи в Україні. Про це заявили посли країн "Великої сімки" у твіттері.
До теми Постійні атаки та спроби внести законопроєкти – це не лише проти мене, – Ситник
Законодавство, яке порушило би незалежність цих інституцій, загрожує траєкторії реформ в Україні та підтримці міжнародної спільноти,
– мовиться у повідомленні G7.
Що відомо про справу проти керівника НАБУ Артема Ситника
- Суд визнав Артема Ситника корупціонером. Все через відпочинок у готелі в Рівненській області. Як виявилось, за готель нібито заплатив не сам Ситник, а невідомий чоловік. Він згодом і поскаржився прокуратурі.
- Ситника оштрафували на 3 тисячі 400 гривень. Адмінпорушення полягає в тому, що він мав вказати в декларації цей подарунок.
- У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №3133 авторства Олексія Гончаренка ("Європейська солідарність"). Схвалення закону дозволить звільняти голову НАБУ за адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією.
- Оскільки правопорушення скоєне у 2017 – 2019 роках, а тому, згідно з законопроєктом, Ситника можуть звільнити заднім числом. Однак це напряму суперечить Конституції України.