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      Україна може втратити міжнародну підтримку, – G7

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      Через ситуацію з НАБУ Україна може втратити міжнародну підтримку - G7
      Країни "Великої сімки" непокоїть ситуація з антикорупційними органами України / Укрінформ

      Якщо український парламент ухвалить законодавство, яке порушить незалежність антикорупційних органів, то Україна може втратити міжнародну підтримку, вважають у G7.

      США, Канада, Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія та Японія та Євросоюз підтримують незалежні антикорупційні органи в Україні. Про це заявили посли країн "Великої сімки" у твіттері.

      До теми Постійні атаки та спроби внести законопроєкти – це не лише проти мене, – Ситник

      Законодавство, яке порушило би незалежність цих інституцій, загрожує траєкторії реформ в Україні та підтримці міжнародної спільноти,
      – мовиться у повідомленні G7.

      Що відомо про справу проти керівника НАБУ Артема Ситника

      • Суд визнав Артема Ситника корупціонером. Все через відпочинок у готелі в Рівненській області. Як виявилось, за готель нібито заплатив не сам Ситник, а невідомий чоловік. Він згодом і поскаржився прокуратурі.
         
      • Ситника оштрафували на 3 тисячі 400 гривень. Адмінпорушення полягає в тому, що він мав вказати в декларації цей подарунок.
         
      • У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №3133 авторства Олексія Гончаренка ("Європейська солідарність"). Схвалення закону дозволить звільняти голову НАБУ за адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією.
         
      • Оскільки правопорушення скоєне у 2017 – 2019 роках, а тому, згідно з законопроєктом, Ситника можуть звільнити заднім числом. Однак це напряму суперечить Конституції України.
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини політики Новини України Артем Ситник НАБУ Законодавство Верховна Рада G7
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