Україна може втратити міжнародну підтримку, – G7

Якщо український парламент ухвалить законодавство, яке порушить незалежність антикорупційних органів, то Україна може втратити міжнародну підтримку, вважають у G7.

США, Канада, Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія та Японія та Євросоюз підтримують незалежні антикорупційні органи в Україні. Про це заявили посли країн "Великої сімки" у твіттері.

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Законодавство, яке порушило би незалежність цих інституцій, загрожує траєкторії реформ в Україні та підтримці міжнародної спільноти,

– мовиться у повідомленні G7.

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